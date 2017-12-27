Тренды-2018. На что Россия должна ориентироваться во внешней политике. Колонка Франца Клинцевича

Уходящий год стал по-настоящему знаковым для Российской Федерации: Москва победила террористов в Сирии и успешно приступила к выстраиванию уверенной независимой внешней политики. Впереди — сложная работа по укреплению занятых позиций на мировой арене. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Федеральное агентство новостей публикует колонку, автором которой выступил сам сенатор.

Завершается 2017 год. Мы можем им гордиться, потому что уничтожили террористов ИГИЛ1 (запрещенная в России группировка — прим. ФАН) в Сирии, приступили к созданию полноценной военно-морской базы в Тартусе, которая позволит России установить контроль над Средиземным морем. Однако в следующем, 2018-м, году нам предстоит сделать еще больше. И есть три ключевых направления в работе, успехи в которых могут стать решающими для развития России.

Страны постсоветского пространства

Внешняя политика любого государства не может быть успешной без налаженных и прочных связей с ближайшими соседями. Поэтому нам нужно заново найти точки соприкосновения со странами Прибалтики и Восточной Европы. Мы видим, что политика ограничения данных государств ослабевает под натиском как самого населения, так и бизнеса, который понес существенные убытки от российских санкций. Ряд европейских предприятий уже заявил о планах по возобновлению поставок своей продукции в РФ — это позитивный сигнал для нас и, главное, возможность вернуть инвестиции в экономику страны. Но этого будет сложно достичь без оказания со стороны руководства западных коллег должного уважения России и ее исторических заслуг.

Приоритетным направлением, безусловно, должна оставаться Украина. Необходимо восстанавливать и усиливать те связи, которые старательно пытается разрушить киевский режим. К сожалению, под политическим давлением и при военной поддержке США украинские власти сознательно идут на провокации и активно готовятся к развертыванию полномасштабной войны в Донбассе, в которую хотят втянуть Россию. Однозначно нам нельзя допускать подобного исхода во избежание нового кровопролития и гибели мирных жителей.

Западная Европа

Наконец, нам нужно вновь объединиться с Западной Европой, в тесные и весьма благоприятные отношения с которой в 2014 году вклинился Вашингтон. Из-за его отравляющей, деструктивной политики и искусственно созданных барьеров западным коллегам пришлось изменить здравому смыслу и разорвать контакты с Москвой. Особенно важно здесь наладить диалог с Францией, Германией и Великобританией, с которыми нас связывают общие интересы и направления развития. Один из шагов — снятие экономических санкций, которые приносят убытки не только РФ, но и самому Евросоюзу. К счастью, главы указанных государств и сами это прекрасно осознают.

Другой вектор — строительство газопровода «Северный поток-2», который обеспечит энергией половину стран Евросоюза. И снова США пытаются сорвать планы Москвы, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это также вредит их стратегическим партнерам.

Важно понимать, что однополярный мир закончился, поэтому нужно активно работать над усилением своих позиций, сотрудничеством с другими государствами. Я убежден, еще пара лет — и ситуация в корне изменится. Без согласованной и миролюбивой политики жить в 2018 году уже не получится.

Ближний Восток

Вступившись в 2015 году за Сирийскую Арабскую Республику, Россия показала себя как государство, способное помогать тем, кто страдает от действий главного противника мира на планете — США. Благодаря профессиональной операции наших воздушно-космических сил в Сирии Россия не только победила в войне с самой крупной и опасной террористической организацией «Исламское государство»1, но и продемонстрировала всему миру силу и мощь своей армии.

Победа над ИГ1 изменила расклад сил в регионе, а руководители ближневосточных государств сразу устремились в Москву, спеша продемонстрировать свою лояльность. Один из лучших дивидендов — просьба президента Судана Омара аль-Башира развернуть военную базу в Красном море.

Конечно, стоит обратить внимание на Афганистан, из которого США пытаются сделать очередной центр международного террора. И в Москве и в Кабуле понимают, что создается угроза для среднеазиатских республик. Кроме того, из Афганистана идет огромный наркотрафик, который необходимо пресекать.

Пока это основные направления, в которых нужно действовать нашим политикам и дипломатам. Нужно помнить, что плохой мир лучше хорошей войны, а это дает стимул развивать дипломатию.

Что касается наших граждан, то в преддверии Нового года хочу пожелать россиянам счастья, здоровья и семейного благополучия. Берегите, поддерживайте друг друга и помните, что семья — это основа любого государства. Мы сильны и потихоньку будем подниматься. Против нас будут действовать, будут пытаться нас остановить и разрушить изнутри. Поэтому важно сохранять наши ценности, семью и государство. Следующий год — это год перемен. С наступающим, друзья!

1 Организация запрещена на территории РФ.