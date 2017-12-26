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Власти Москвы проверили 8 тысяч автобусов после трагедии на Славянском бульваре
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    Власти Москвы проверили 8 тысяч автобусов после трагедии на Славянском бульваре

    14:37  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:37  26 Декабря 2017
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    Власти Москвы проверили 8 тысяч автобусов после трагедии на Славянском бульваре

    Москва, 26 декабря. Внеплановая проверка автопарков всех перевозчиков в Москве после трагедии на Славянском бульваре не выявила ни одного неисправного автобуса. Всего было проверено восемь тысяч единиц транспорта, уточнили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

    Представители ведомства уточнили, что проверку автопарков всех перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве проверили по распоряжению мэра Сергея Собянина.

    По ее итогам специалисты заявили, что все автобусы ГУП «Мосгортранса» и частных перевозчиков находятся в исправном техническом состоянии. Уточняется, что эксперты провели диагностику двигателей, трансмиссий и тормозных механизмов, электронного оборудования и других бортовых систем. Также проверена документация о прохождении планового технического обслуживания подвижного состава.

    В департаменте уточнили, что проверены были не только автобусы, но и более девяти тысяч водителей. Особое внимание при этом уделили их медосмотру, отмечает РИАМО.

    Напомним, в качестве одной из версий ДТП, унесшего жизни четверых человек, СК РФ рассматривает неисправность. Кроме того, следователи не исключают, что водитель ТС просто не справился с управлением.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #автобус #славянский бульвар
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