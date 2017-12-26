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Минобороны РФ успешно испытало боевое оснащение на МБР «Тополь»
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    Минобороны РФ успешно испытало боевое оснащение на МБР «Тополь»

    14:34  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:35  26 Декабря 2017
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    Минобороны РФ успешно испытало боевое оснащение на МБР «Тополь»

    Астрахань, 26 декабря. Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» проведет с полигона «Капустин Яр» в Архангельсккой области. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

    По данным оборонного ведомства, во вторник, 26 декабря, боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с военного полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведен тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», передает РИА Новости.

    В Минобороны России уточнили, что мишенью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

    Автор: Дана Балан
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