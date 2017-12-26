Минобороны РФ успешно испытало боевое оснащение на МБР «Тополь»

Астрахань, 26 декабря. Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» проведет с полигона «Капустин Яр» в Архангельсккой области. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, во вторник, 26 декабря, боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с военного полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведен тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», передает РИА Новости.

В Минобороны России уточнили, что мишенью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.