В Киеве объяснили, почему Украина не объявляет войну России

Киев, 26 декабря. Украине выгоднее вести войну с Россией неофициально. Таким образом происходят все конфликты в XXI веке, заявил заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Грымчак в эфире украинского телеканала «Эспрессо» объяснил, почему Киев не должен официально объявлять войну Москве.

«Если это выгодно моей стране, это надо делать», — пояснил он.

По его информации, за последние 50 лет ни одна страна не начинала войну с другим государством официально. Грымчак напомнил, что украинский посол в России отозван. В это время Киев отказался признать назначение нового российского посла на Украине. На данный момент интересы Украины в Москве отстаивает первый секретарь посольства.

«Это достаточный уровень чтобы защищать наших людей на территории РФ», — считает заммминистра.

Однако он задал риторический вопрос, что принесет Киеву, если и эти связи разорвать.