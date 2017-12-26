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Украина
В Киеве объяснили, почему Украина не объявляет войну России
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    В Киеве объяснили, почему Украина не объявляет войну России

    15:36  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:37  26 Декабря 2017
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    В Киеве объяснили, почему Украина не объявляет войну России

    Киев, 26 декабря. Украине выгоднее вести войну с Россией неофициально. Таким образом происходят все конфликты в XXI веке, заявил заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

    Грымчак в эфире украинского телеканала «Эспрессо» объяснил, почему Киев не должен официально объявлять войну Москве.

    «Если это выгодно моей стране, это надо делать», — пояснил он.

    По его информации, за последние 50 лет ни одна страна не начинала войну с другим государством официально. Грымчак напомнил, что украинский посол в России отозван. В это время Киев отказался признать назначение нового российского посла на Украине. На данный момент интересы Украины в Москве отстаивает первый секретарь посольства.

    «Это достаточный уровень чтобы защищать наших людей на территории РФ», — считает заммминистра.

    Однако он задал риторический вопрос, что принесет Киеву, если и эти связи разорвать.

    «Если будет понятно, что это позволит что-то выиграть или получить какие-то преференции – нет вопросов, — заметил Грымчак. — А просто так, потому что кто-то считает, что надо так вести войны… извините, ваши знания, как вести войны, остались где-то на середине прошлого века».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #украина #война #грымчак
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