Заканчивается 2017 год, который был объявлен Годом экологии. Однако календарное окончание Года экологии не означает, что внимание к экологическим проблемам в нашей стране снизится, заявил Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Политик остановился на одной очень деликатной теме, неразрывно связанной с проблемами экологической безопасности — на утилизации медицинских отходов. По мнению Онищенко, кавалерийский наскок в подходе к этой действительно серьезной проблеме неуместен.

Проблема медицинских отходов — не повод для пиара. Колонка Геннадия Онищенко

Заканчивается 2017 год, который был объявлен в нашей стране Годом экологии. В течение этого года мы многократно обращались к экологической теме. Как правильно подчеркивалось на всех уровнях, завершение 2017 года не означает окончание обращения к экологической теме, поскольку она перманентная, и на каждом этапе развития страны имеет свои особенности.

В частности, в уходящем году мы много обсуждали тему твердых бытовых отходов, которые по современной недавно принятой классификации называются «твердые коммунальные отходы» (ТКО).

Одной из важных тем, касающихся утилизации ТКО, является тема медицинских отходов. Это достаточно самостоятельная и очень чувствительная отрасль, которая связана с проблемами, имеющими прежде всего большую этическую составляющую.

За последние примерно два десятка лет, когда в наши медицинские учреждения начали внедряться новые технологии, формат медицинских отходов очень сильно изменился. Один из ярких показателей, характеризующих этот тезис — широкое внедрение в медицинскую практику одноразового инструментария, прежде всего шприцев. Отмечу, появление на рынке и активное многократное использование в немедицинской среде одноразового инструментария, прежде всего, инъекционного (шприцы, иглы, зонды и т.д.) привело к тому, что такие заболевания как гепатит B и ВИЧ/СПИД практически утратили свой естественный половой путь передачи и стали серьезной, именно медицинской проблемой.

Появление и массовое применение одноразового инструментария, одноразовой медицинской одежды привело к тому, что наши медучреждения стали в огромных количествах и объемах поставлять за пределы своего ареала использованные инструменты, одежду и т.д.

Кроме того, появление новых технологий, прежде всего в оперативной хирургии, например, использование радиофармацевтических препаратов для диагностики и лечения различных заболеваний, также превратило медицинские учреждения в места, где пациенты и персонал сталкиваются с побочным воздействием вредных факторов.

Появление этой проблемы заставило привлечь к ее разрешению огромный научный потенциал. Были разработаны соответствующие медицинские, в том числе санитарные требования к утилизации медицинских отходов. Была проведена классификация медицинских отходов. На сегодняшний день сбор и утилизация медотходов превратились в самостоятельное направление деятельности всех медучреждений, начиная от крупных медицинских центров и заканчивая обычными участковыми и районными больницами.

Интенсивность оказания медпомощи, появление у врачей современных технологий, в том числе невиданных ранее возможностей диагностики и лечения, требуют постоянного внимания к утилизации медотходов. Необходимо внедрение высокотехнологичных приборов, которые могли бы на предварительном этапе сбора медицинских отходов прямо в медучреждениях проводить их обеззараживание, сортировку и классификацию по степени опасности.

Да, безусловно, здесь есть предмет для нормативного регулирования на уровне причастных к этому ведомств, тех, кто исполняет и контролирует эту область. Здесь есть предмет и для науки, не только медицинской, но и для науки, занимающейся вопросами дезинфекции. Необходимо разрабатывать новые, в том числе физические способы обеззараживания инструментария, использованных расходных медицинских материалов и т.д.

И очень странно слышать не на митингах, а на очень серьезных совещаниях некоторые комментарии по поводу проблемы медицинских отходов, что якобы эти отходы никто не считает, что они оказываются инфицированными и радиоактивными, что их сбор якобы никак не регламентирован, и т.д.

Появление такого рода оценок достаточно странно. Похоже, те, кто их дает, действуют по принципу: скорее поделиться с окружающими тем, что для них самих оказалось новым. С точки зрения психологии, это объяснимо. Другое дело, что такие упрощенные оценки превращают эту очень серьезную и постоянно требующую к себе научного и организационного внимания побочную деятельность медицины в разговоры в духе — «два притопа три прихлопа, и мы эту проблему решим». Такая упрощенная оценка, природа которой проистекает из некомпетентности, не на пользу этой очень сложной и серьезной проблеме, которая будет существовать всегда, пока будут существовать медучреждения, пока они будут предоставлять высокотехнологичную помощь и заниматься лечением больных.

Напомню и об этической стороне этой проблемы. При хирургических операциях в родовспомогательных учреждениях всегда существует достаточно серьезный блок вопросов, связанных с утилизацией биологических тканей, ампутированных органов и т.д. На каждом этапе эти вопросы решались по-разному, начинаяс захоронение до утилизации с помочью физических и химических факторов на специально оборудованных площадках. Эта тема крайне деликатная и требующая максимально осторожного и взвешенного освещения.

Каких-то сиюминутных решений, как раз и навсегда решающих эту проблему, нет и быть не может. Никто не спорит, что сегодня нужно заниматься жесточайшим контролем той системы, которая уже сложилась. Но прежде всего нужно заниматься вопросами совершенствования этой системы с использованием высокотехнологичных специально созданных приборов для того, чтобы дать возможность всем российским медучреждениям — от крупнейших медицинских центров до фельдшерско-акушерских пунктов в самых отдаленных местах нашей страны — беспрепятственно осуществлять свою главную работу — лечить больных. И уж, конечно, обсуждение проблемы медотходов не стоит выплескивать в публичное пространство, потому что каждое событие, связанное с этой этически непростой темой, вызывает очень болезненный резонанс в нашем обществе