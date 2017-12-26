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«Не русские - наши враги»: британцы обсуждают фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море
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    «Не русские - наши враги»: британцы обсуждают фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море

    14:47  26 Декабря 2017
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    «Не русские - наши враги»: британцы обсуждают фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море

    Лондон, 26 декабря. Британцы прокомментировали сопровождение российского фрегата «Адмирал Горшков» в Северном море кораблем Королевских ВМФ.

    Ранее сообщалось, что британский боевой корабль HMS St Albans сопровождал российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в территориальных водах Великобритании в Северном море.

    «Я не буду колебаться в вопросах защиты наших вод и не потерплю никаких форм агрессии. Британия никогда не будет запугана, когда речь идет о защите нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов», — заявил представитель Минобороны Гэвин Уильямсон, комментируя действия ВМФ Великобритании.

    Читатели Daily Mail, сообщившей о данном событии, назвали поразительным тот факт, что в составе Королевского ВМФ нашлось судно, находящееся в строю. Напомним, 19 декабря СМИ сообщили, что самый большой авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 млрд фунтов Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности.

    «Возьми на заметку, Россия! В следующий раз мы отправим наши каноэ и весельные лодки», — шутят англичане.

    «Не русские - наши враги»: британцы обсуждают фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море

    «У нас в самом деле есть корабль, который способен выходить в море, поразительно!» — пишет thornaby.

    Британцы также раскритиковали правительство страны в контексте обороны и мигрантов.

    «Если вы не можете защитить от Аргентины без помощи Америки, какой шанс у вас есть против России?», — пишет пользователь.

    «Да неужели? Мы позволили бесчисленным лодкам и шлюпкам, заполненным нелегальными мигрантами, причалить к нашим берегам, и никто их не поймал», — отмечает enoon.

    Кроме того, пользователи указывают, что настоящий враг Великобритании — не Россия.

    «Не русские наши враги, а наши политики, банкиры, полиция и судьи  — вот наш враг», — пишет пользователь.

    «Не русские - наши враги»: британцы обсуждают фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море

     

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #великобритания #вмф #адмирал горшков
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