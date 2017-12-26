«Не русские - наши враги»: британцы обсуждают фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море

Лондон, 26 декабря. Британцы прокомментировали сопровождение российского фрегата «Адмирал Горшков» в Северном море кораблем Королевских ВМФ.

Ранее сообщалось, что британский боевой корабль HMS St Albans сопровождал российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в территориальных водах Великобритании в Северном море.

«Я не буду колебаться в вопросах защиты наших вод и не потерплю никаких форм агрессии. Британия никогда не будет запугана, когда речь идет о защите нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов», — заявил представитель Минобороны Гэвин Уильямсон, комментируя действия ВМФ Великобритании.

Читатели Daily Mail, сообщившей о данном событии, назвали поразительным тот факт, что в составе Королевского ВМФ нашлось судно, находящееся в строю. Напомним, 19 декабря СМИ сообщили, что самый большой авианосец в Великобритании стоимостью 3,1 млрд фунтов Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности.

«Возьми на заметку, Россия! В следующий раз мы отправим наши каноэ и весельные лодки», — шутят англичане.

«У нас в самом деле есть корабль, который способен выходить в море, поразительно!» — пишет thornaby.

Британцы также раскритиковали правительство страны в контексте обороны и мигрантов.

«Если вы не можете защитить от Аргентины без помощи Америки, какой шанс у вас есть против России?», — пишет пользователь.

«Да неужели? Мы позволили бесчисленным лодкам и шлюпкам, заполненным нелегальными мигрантами, причалить к нашим берегам, и никто их не поймал», — отмечает enoon.

Кроме того, пользователи указывают, что настоящий враг Великобритании — не Россия.