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Россия
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Россия
Путин обсудит с Госсоветом инвестиционную привлекательность регионов
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    Путин обсудит с Госсоветом инвестиционную привлекательность регионов

    18:00  26 Декабря 2017
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    Путин обсудит с Госсоветом инвестиционную привлекательность регионов

    Москва, 26 декабря. В среду, 27 декабря глава российского государства Владимир Путин проведет заседание Госсовета. Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, на нем будут обсуждаться меры по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

    Согласно приведенной информации, губернатор Новгородской области, руководитель рабочей группы Госсовета Андрей Никитин выступит с основным докладом.

    «На заседании будут представлены конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата», — говорится в сообщении. 

    Кроме того, результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса будут рассмотрены отдельным блоком.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин примет участие в неформальной встрече глав стран Содружества Независимых Государств в Москве.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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