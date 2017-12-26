Путин обсудит с Госсоветом инвестиционную привлекательность регионов

Москва, 26 декабря. В среду, 27 декабря глава российского государства Владимир Путин проведет заседание Госсовета. Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, на нем будут обсуждаться меры по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Согласно приведенной информации, губернатор Новгородской области, руководитель рабочей группы Госсовета Андрей Никитин выступит с основным докладом.

«На заседании будут представлены конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата», — говорится в сообщении.

Кроме того, результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса будут рассмотрены отдельным блоком.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин примет участие в неформальной встрече глав стран Содружества Независимых Государств в Москве.