Песков объяснил продление амнистии капитала защитой бизнеса от «брутальных посягательств» Запада

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о продлении амнистии капиталов в России. С таким предложением накануне выступил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в РФ, от выплаты 13%-ого налога.

По словам Пескова, деталей продления амнистии пока нет. Предложение Путина, по его словам, направлено на защиту активов от «брутальных и нерыночных посягательств». Так, западные страны «в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности — движимого и недвижимого имущества», напомнил он.

Кроме того, Песков указал на то, что российские предприниматели неоднократно сталкивались с незаконными, необоснованными попытками посягательства, заморозки под личиной рестрикций».

Все это, по его словам, может создавать дискомфорт для российского бизнеса, для российских капиталов, которые инвестированы там. Однако пока деталей новой амнистии капиталов нет, заявил Песков: «Инициативу предстоит еще оформить и формализовать».

А в ответ на вопрос о целесообразности создания дополнительных «бонусов» для бизнесменов, Песков заметил: «Нет пределов совершенству».

Напомним, налоговая амнистия действовала в РФ с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года. Она давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях.

Сделавшие это освобождались от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.