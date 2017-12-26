Ирак: в Мосуле впервые за три года провели рождественскую службу

Мосул, 26 декабря. В храме иракского города Мосул впервые с 2014 года прошла рождественская служба.

Практически все христиане провинции Найнава покинули свои дома и стали беженцами после нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в 2014 году. Игиловцы захватывали церкви и запрещали проведение всех христианских ритуалов.

После освобождения Мосула от террористов в октябре текущего года в церкви Святого Павла прошла рождественская служба. Патриарх Халдейской католической церкви Ирака Рафаэль Сако рассказал местным журналистам, что христиане молились о мире и стабильности в городе Мосуле, Ираке и во всем мире.

Отмечается, что церковь Святого Павла была частично разрушена боевиками «Халифата», восстанавливали ее добровольцы, среди которых было множество мусульман. Сейчас этот храм является единственной действующей церковью Мосула.

1 Организация запрещена на территории РФ.