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Ирак: в Мосуле впервые за три года провели рождественскую службу
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    Ирак: в Мосуле впервые за три года провели рождественскую службу

    14:41  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:41  26 Декабря 2017
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    Ирак: в Мосуле впервые за три года провели рождественскую службу

    Мосул, 26 декабря. В храме иракского города Мосул впервые с 2014 года прошла рождественская служба.

    Практически все христиане провинции Найнава покинули свои дома и стали беженцами после нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в 2014 году. Игиловцы захватывали церкви и запрещали проведение всех христианских ритуалов.

    После освобождения Мосула от террористов в октябре текущего года в церкви Святого Павла прошла рождественская служба. Патриарх Халдейской католической церкви Ирака Рафаэль Сако рассказал местным журналистам, что христиане молились о мире и стабильности в городе Мосуле, Ираке и во всем мире.

    Отмечается, что церковь Святого Павла была частично разрушена боевиками «Халифата», восстанавливали ее добровольцы, среди которых было множество мусульман. Сейчас этот храм является единственной действующей церковью Мосула.

    Ирак: в Мосуле впервые за три года провели рождественскую службу

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #мосул #ирак #рождество
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