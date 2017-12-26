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Линейку модели автобуса-виновника смертельного ДТП в Москве могут отозвать
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    Линейку модели автобуса-виновника смертельного ДТП в Москве могут отозвать

    14:06  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:08  26 Декабря 2017
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    Линейку модели автобуса-виновника смертельного ДТП в Москве могут отозвать

    Москва, 26 декабря. Автобусы ЛиАЗ5292.60 могут отозвать после смертельной аварии, произошедшей на Славянском бульваре в Москве, если выяснится, что выявленная техническая неисправность — это системная проблема всего модельного ряда.

    Линейку модели автобуса-виновника смертельного ДТП в Москве могут отозвать

    Напомним, что основной версией ДТП на Славянском бульваре остается техническая неисправность тормозной системы или АКПП. Об этом заявил глава общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

    «До проведения всех необходимых экспертиз окончательные выводы делать преждевременно, очень похоже на техническую неисправность, но уж точно не теракт», — заявил он в интервью Infox.ru.

    Модели ЛиАЗ5292.60 считаются относительно новыми. Их выпуск начался в 2013 году.

     

    Автор: Алексей Громов
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