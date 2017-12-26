Сирия новости 26 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме, на северо-западе Дамаска прекращены боевые действия

Сирия, 26 декабря. ВКС РФ наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме, бои между САА и «Тахрир аш-Шам» на северо-западе Дамаска остановлены, на северо-востоке Ирака уничтожено два грузовика ИГ1 с террористами внутри. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: сдала позиции на юго-западе Дамаска, ведет бои с САА в Идлибе, Алеппо и Хаме.

Провинция Дамаск

Бои в районе населенного пункта Бейт Джинн остановлены, передает военный источник в Telegram (@C_Military1). Командование Сирийской арабской армии (САА) обсуждает с боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» детали вывода группировок, подконтрольных «Джебхат ан-Нусре», в провинции Идлиб и Даръа.

Напомним, в результате продолжительных и ожесточенных столкновений на юго-западе провинции Дамаск радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры» капитулировали и приняли условия предлагаемого правительственной армией мирного урегулирования конфликта.

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Аль-Хаджиб на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзной авиации пишет на своей странице в Twitter (@MasarPressNet) местный источник.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает на своем сайте, что в западной части региона отмечаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам».

Провинция Идлиб

ВКС РФ атакуют укрепрайоны «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Ат-Тамана на юге провинции Идлиб, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV). Также автор публикации сообщает, что российская авиация наносит удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районе деревни Умм Мвелат на востоке региона. Ранее сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали несколько военных объектов «Ан-Нусры», в том числе командный пункт вблизи поселения Таль Тукан.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают бомбить опорные пункты исламистов «Джебхат ан-Нусры» на востоке провинции Хама. По данным источника в Twitter (@MasarPressNet), российские летчики атаковали позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Аль-Мулолех и Джанина. В это время Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации террористов «Ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Аль-Мушейрифа.

Также столкновения между правительственными войсками и боевиками «Тахрир аш-Шам» зафиксированы в районе Аль-Латамины и Кафр Зеты на севере региона.

Ирак

Солдаты армии Ирака совместно с бойцами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили в горах Хамрин на северо-востоке страны небольшую группу террористов «Исламского государства»1, передает Telegram-канал (teamsmediawar_1). В результате военной операции в этом районе проправительственные силы уничтожили два грузовика с оружием и боеприпасами ИГ, а также ликвидировали нескольких террористов, находившихся внутри транспортного средства.

Информационное агентство Iraqi News пишет, что армия Ирака начала кампанию по выявлению и уничтожению «спящих ячеек» ИГ на границе провинций Дияла и Багдад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)