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Политика
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Украина
Шок в Киеве: около 40 процентов жителей Закарпатья верят в отделение от Украины
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    Шок в Киеве: около 40 процентов жителей Закарпатья верят в отделение от Украины

    14:39  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:39  26 Декабря 2017
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    Шок в Киеве: около 40 процентов жителей Закарпатья верят в отделение от Украины

    Киев, 26 декабря. В Киеве шокированы итогами социологического опроса Института имени Горшенина — почти 40 процентов жителей Закарпатья видят вероятным повторение донбасских событий в своей области и верят в отделение от Украины. Об этом сообщил украинский чиновник Георгий Тука.

    Как отметил киевский политик, даже в Херсоне, где экономика находится в плачевном состоянии, в такое развитие событий верит меньшее число граждан, чем в Закарпатье.

    Тука подчеркнул, что «киевским властям необходимо об этом задуматься», пишет «ПолитНавигатор».

    Шок в Киеве: около 40 процентов жителей Закарпатья верят в отделение от Украины

    Он отметил, что его очень удивил ответ на вопрос «Считаете ли вы возможным в вашем регионе повторение сценария Донецкой и Луганской народных республик?».

    «Херсон, к примеру, граничит с Крымом, экономика области в упадке, аграрный край, преимущественно большинство рынков сбыта были в Крыму, сейчас блокада, люди еле выживают», — продолжил украинский чиновник.

    Однако, по его словам, на Херсонщине только 18% граждан переживают по поводу этого вопроса. При этом «на Закарпатье эта цифра достигла 38 процентов», шокирован чиновник.

    Шок в Киеве: около 40 процентов жителей Закарпатья верят в отделение от Украины

    Ранее Тука выразил обеспокоенность в связи с тем, что Херсон, Одесса, Николаев, Харьков и Закарпатье могут отойти России.

    Автор: Дана Блан
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    #россия #донбасс #украина #херсон #тука #закарпатье
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