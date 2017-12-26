Шок в Киеве: около 40 процентов жителей Закарпатья верят в отделение от Украины

Киев, 26 декабря. В Киеве шокированы итогами социологического опроса Института имени Горшенина — почти 40 процентов жителей Закарпатья видят вероятным повторение донбасских событий в своей области и верят в отделение от Украины. Об этом сообщил украинский чиновник Георгий Тука.

Как отметил киевский политик, даже в Херсоне, где экономика находится в плачевном состоянии, в такое развитие событий верит меньшее число граждан, чем в Закарпатье.

Тука подчеркнул, что «киевским властям необходимо об этом задуматься», пишет «ПолитНавигатор».

Он отметил, что его очень удивил ответ на вопрос «Считаете ли вы возможным в вашем регионе повторение сценария Донецкой и Луганской народных республик?».

«Херсон, к примеру, граничит с Крымом, экономика области в упадке, аграрный край, преимущественно большинство рынков сбыта были в Крыму, сейчас блокада, люди еле выживают», — продолжил украинский чиновник.

Однако, по его словам, на Херсонщине только 18% граждан переживают по поводу этого вопроса. При этом «на Закарпатье эта цифра достигла 38 процентов», шокирован чиновник.

Ранее Тука выразил обеспокоенность в связи с тем, что Херсон, Одесса, Николаев, Харьков и Закарпатье могут отойти России.