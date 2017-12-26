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Вандалы осквернили музей холокоста и бывшую синагогу в Одессе
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    Вандалы осквернили музей холокоста и бывшую синагогу в Одессе

    14:24  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  26 Декабря 2017
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    Вандалы осквернили музей холокоста и бывшую синагогу в Одессе

    Одесса, 26 декабря. Вандалы исписали антисемитскими надписями стены нескольких зданий в Одессе. От рук бандитов пострадали, в частности, Музей холокоста и здание бывшей синагоги.

    «Надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы, так или иначе связанных с еврейской диаспорой», — передает «Таймер».

    Известно, что вандалы изуродовали стены Музея холокоста, расположенного на Большой Арнаутской улице, Еврейского культурного центра, а также Бродской синагоги, пишет «Известия».

    Ранее стало известно, что группа радикалов атаковала офис «дочки» Сбербанка во Львове. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, нападение произошло минувшей ночью.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #вандалы #одесса #синагога #надписи #музей холокоста #антисемиты
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