Вандалы осквернили музей холокоста и бывшую синагогу в Одессе

Одесса, 26 декабря. Вандалы исписали антисемитскими надписями стены нескольких зданий в Одессе. От рук бандитов пострадали, в частности, Музей холокоста и здание бывшей синагоги.

«Надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы, так или иначе связанных с еврейской диаспорой», — передает «Таймер».

Известно, что вандалы изуродовали стены Музея холокоста, расположенного на Большой Арнаутской улице, Еврейского культурного центра, а также Бродской синагоги, пишет «Известия».

Ранее стало известно, что группа радикалов атаковала офис «дочки» Сбербанка во Львове. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, нападение произошло минувшей ночью.