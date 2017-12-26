Белоруссия увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в двух регионах

Минск, 26 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей до 10 дней. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

Как указано в документах, в Бресте и Гродно, а также в Брестской и Гродненской областях будет увеличено число пунктов пропуска для безвизового въезда иностранцев (в туристических целях).

«Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов», — передает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал декрет «О развитии цифровой экономики», который вводит в оборот криптовалюты и позволяет создать условия для привлечения в страну мировых IT-компаний.