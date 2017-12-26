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Политика
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Политика
Белоруссия увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в двух регионах
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    Белоруссия увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в двух регионах

    14:09  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:09  26 Декабря 2017
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    Белоруссия увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в двух регионах

    Минск, 26 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей до 10 дней. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

    Как указано в документах, в Бресте и Гродно, а также в Брестской и Гродненской областях будет увеличено число пунктов пропуска для безвизового въезда иностранцев (в туристических целях).

    «Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов», — передает РИА Новости.

    Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал декрет «О развитии цифровой экономики», который вводит в оборот криптовалюты и позволяет создать условия для привлечения в страну мировых IT-компаний.

    Автор: Алексей Громов
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    #белоруссия
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