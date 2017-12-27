Сирийский город Скальбия в провинции Хама находится на небольшом удалении от территорий, подконтрольных террористам коалиции Хайят Тахрир аш-Шам. В связи с этим населенный пункт периодически подвергается обстрелам, несмотря на то, что САА, со своей стороны, здесь не проявляет активности, и занимается исключительно точечными ответными ударами.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на позициях сирийских силовиков. Армейцы держат рубежи, и без необходимости огонь не открывают. Вместе с тем террористы подконтрольного Джебхат ан-Нусре1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) альянса не соблюдают перемирие, и спорадически обстреливают город. На этот случай армейцы всегда готовы предпринять контрбатарейные действия путём минометного обстрела.

Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, мирные жители в полукилометре от окраин города стараются жить по-старому. Кадры корреспондента ФАН отлично это иллюстрируют: в центре Скальбии, рядом с православной греческой церковью Святых Петра и Павла пожилые горожане живут своей жизнью, как будто и нет войны, и в пятисот метрах от них не несут службу их сыновья на боевых позициях.

1 Организация запрещена на территории РФ.