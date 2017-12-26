Дейр-эз-Зор: ВВС США убили более десяти человек в городе Хаджин

Дейр-эз-Зор, 26 декабря. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по мирным жителям населенного пункта Хаджин.

Иранское информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на местные источники, что американская военная авиация во вторник утром атаковала населенный пункт Карандж на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Поселение расположено на восточном берегу реки Евфрат. В результате налета погибли шесть мирных жителей, несколько человек получили ранения.

Накануне ВВС США совершили налет на город Хаджин, под американскими бомбами погибло не менее десяти горожан, еще девять человек получили ранения. Отмечается, что многие из них находятся в критическом состоянии.