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Общество
Один из создателей Рунета Бардин умер в Москве
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    Один из создателей Рунета Бардин умер в Москве

    13:50  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  26 Декабря 2017
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    Один из создателей Рунета Бардин умер в Москве

    Москва, 26 декабря. В Москве скончался один создателей рунета Валерий Бардин. Ему было 63 года. О смерти Бардина сообщила его супруга.

    Причиной смерти стало онкологическое заболевание, уточнила она в комментарии ТАСС.

    При активном участии Бардина в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова в 1980-х годах была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к Интернету.

    Кроме того, он принимал участие в создании первой советской версии операционной системы Unix — ОС ДЕМОС, а также интернет-провайдеров «Демос» и «Релком». Был организатором проекта Российский Интернет (первоначально «Сеть Релком»), а также проекта Национальная электронная библиотека (НЭБ).

     

    Автор: Алексей Громов
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    #рунет #бардин
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