Один из создателей Рунета Бардин умер в Москве

Москва, 26 декабря. В Москве скончался один создателей рунета Валерий Бардин. Ему было 63 года. О смерти Бардина сообщила его супруга.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, уточнила она в комментарии ТАСС.

При активном участии Бардина в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова в 1980-х годах была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к Интернету.

Кроме того, он принимал участие в создании первой советской версии операционной системы Unix — ОС ДЕМОС, а также интернет-провайдеров «Демос» и «Релком». Был организатором проекта Российский Интернет (первоначально «Сеть Релком»), а также проекта Национальная электронная библиотека (НЭБ).