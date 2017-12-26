Закрома шахтеров таят сюрпризы: «Джавелины» не изменят баланс сил в Донбассе

23 декабря 2017 года достоянием общественности стала информация о том, что президент США Дональд Трамп одобрил поставку вооруженным силам Украины противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin на общую сумму около 47 млн долл. Предназначенная для ВСУ поставка должна будет включать в себя 35 переносных командно-пусковых блоков и 210 противотанковых ракет.

Осталось дождаться утверждения поставки партии ПТРК в Конгрессе и Госдепартаменте, после чего перед отправляемыми Киеву «Джавелинами» официально загорится зеленый свет.

Бензин в огонь

Понятно, что у Трампа еще останется возможность передумать и заблокировать доставку ПТРК в трепещущие от восторга руки украинских военных, но такие действия американского президента представляются маловероятными.

Известие о возможных предстоящих поставках американских ПТРК на Украину закономерно вызвало осуждение со стороны России. Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: «США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии».

Любопытно, что и в Штатах нашлись те, кто оказался против затеи с поставками американского оружия Украине. Например, редактор издания The National Interest Тед Гален Карпентер прямо сравнил эффект от подобной акции Белого дома с подливанием бензина в огонь.

Здесь нелишним будет напомнить, что ДНР ратифицировала соглашение о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией. После чего Александр Казаков, советник лидера ДНР Александра Захарченко, объявил, что не исключает поставок российских вооружений в ДНР через кавказскую республику: «Это должно уравновесить поставки вооружений из США и других стран на Украину».

На Украине «джавелиновая» сенсация вызвала море восторга. С учетом буйно расцветшего на «незалежной» культа американского ПТРК, это было абсолютно ожидаемо. Но соответствует ли FGM-148 Javelin распространенной на Украине оценке этого противотанкового комплекса как некоего «чудо-оружия»? Действительно ли появление у ВСУ 35 командно-пусковых блоков «Джавелинов», с боекомплектом в 6 ракет у каждого, способно коренным образом изменить баланс сил в «зоне АТО»?

Плюсы и минусы

Перед тем как предоставить слово экспертам, давайте разберемся, что собой представляет FGM-148 Javelin.

Концепция американского ПТРК не была высосана из пальца, а создавалась под вполне конкретную боевую задачу. «Джавелины» должны были дать возможность даже небольшой группе американских пехотинцев эффективно поражать советскую бронетехнику на европейском ТВД. Конструктивные особенности первого американского ПТРК третьего поколения были оптимизированы под выполнение именно этой боевой задачи, что породило как плюсы, так и минусы «Джавелина».

К первым можно отнести относительно небольшие габариты и массу, использование принципа «выстрелил и забыл», поражение целей в уязвимую верхнюю проекцию, бронепробиваемость гомогенной брони за динамической защитой 600–800 мм, а также возможность запуска из закрытых помещений.

В число вторых попали: невозможность наведения ракеты в условиях отсутствия у цели теплового контраста, ограниченная возможность наведения ракеты на цель в сумерках и на рассвете, ограниченная возможность использования дневного и инфракрасного прицела в условиях задымления, ограниченная чувствительность матрицы головки самонаведения (ГСН) ракеты, ограниченная возможность стрельбы по внезапно появившимся целям (задержка до 10 сек из-за необходимости охлаждения ГСН), невозможность коррекции траектории полета ракеты. Кроме того, цель должна быть в прямой видимости оператора ПТРК, притом что реальная максимальная дальность стрельбы составляет всего 2000 м. Наконец, следует помнить о высокой стоимости «Джавелинов»: это самый дорогой ПТРК за всю историю создания подобных комплексов.

Комплекс был официально принят на вооружение в 1996 году. В силу исчезновения СССР и снятия угрозы советского марш-броска к Ла-Маншу, американцы и их сателлиты получили куда меньше «Джавелинов», чем это исходно предполагалось…

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«Джавелин» использовался во время боевых действий в зоне Персидского залива, где доказал, что в руках опытных и хладнокровных операторов он является вполне действенным оружием против бронетехники 80-х годов производства.

Где-то с 2015 года на территории ДНР и ЛНР начали циркулировать слухи о негласном получении Украиной единичных образцов «Джавелинов» и обучении иностранными инструкторами украинских операторов для этих ПТРК на Яворовском полигоне. При желании в Сети можно найти и свидетельства военнослужащих народных республик о фактах применения ВСУ «Джавелинов» в «зоне АТО».

Так ли это было на самом деле или нет, доказать сейчас невозможно. Но показательно уже то, что вероятность появления американских ПТРК у ВСУ воспринимается сторонниками ДНР и ЛНР как нечто само собой разумеющееся. Столь же показательно, что в контексте этого восприятия «Джавелины» для Донецка и Луганска выступают как фактор, с которым необходимо считаться, но отнюдь не как повод для панических настроений.

А теперь давайте ознакомимся с мнением экспертов.

Не дразни шахтера

Ситуацию для Федерального агентства новостей прокомментировал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в запасе Виктор Мураховский:

— FGM-148 Javelin на данный момент — один из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире. В первую очередь, за счет достаточно перспективной системы наведения и траектории ракеты, поражающей цель с верхней полусферы.

— Донбасс, линия разграничения. Насколько способны изменить там положение дел «Джавелины»?

— В случае отсутствия соответствующих мер противодействия, данные ПТРК представляют собой смертельную опасность для всех модификаций Т-64 и Т-72, составляющих основу танкового парка вооруженных формирований народных республик. Но при этом следует помнить, что, с учетом дальности действия FGM-148 и необходимости для его оператора визуально наблюдать цель, «Джавелин» является оружием поля боя. То есть его заметное воздействие на ситуацию возможно на тактическом уровне, в каком-то конкретном бою. Но в целом на соотношении сил в районе линии соприкосновения американские ПТРК серьезно повлиять не смогут. И уж тем более они не смогут этого сделать в силу того, что на данный момент основная масса тяжелой техники отведена от линии соприкосновения.

— Иными словами, бронетехника сейчас по большей части находится вне зоны поражения американским ПТРК?

— Именно так. До мест сосредоточения бронетанковой техники за линией соприкосновения «Джавелины» просто не «дотягиваются».

— Есть ли у России ПТРК, сравнимые по характеристикам с «Джавелинами»?

— Ответ на этот вопрос затруднен из-за разного подхода к созданию ПТРК у нас и у американцев. Отечественные переносные ПТРК, как правило, имеют весьма сложную и дорогостоящую пусковую установку, но при этом — простые и дешевые боеприпасы. У «Джавелина» все наоборот: одна ракета этого ПТРК стоит чуть ли не столько же, сколько наш самоходный ПТРК.

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В целом Российские Вооруженные силы больше ориентируются на применение не переносных, а мобильных, автоматизированных и дальнобойных противотанковых комплексов, устанавливаемых как на гусеничные или колесные шасси, так и на воздушные носители. Американская идея выдать каждому пехотному взводу, а то и отделению довольно сомнительный, с точки зрения соотношения цены и качества, ПТРК, у нас понимания не нашла.

— Чуть раньше вы упомянули «соответствующие меры противодействия». Что вы имели в виду?

— Прежде всего, заградительные и маскирующие помехи. Наиболее простым средством, позволяющим лишить головку самонаведения «Джавелина» возможности корректно наводить ракету на цель, является постановка специализированных аэрозольных завес либо внешними средствами, либо средствами дымопуска, установленными на самой бронетехнике. Даже сравнительно старые дымовые гранаты комплекса электронно-оптической активной защиты выпуска еще советских времен позволяют в значительной мере блокировать возможность наведения «Джавелина». Современные аналоги этих гранат, использующие аэрозоли с распылением металлических частиц, блокируют наведение ПТРК намного более надежно.

— Но найдутся ли современные средства для постановки заградительных и маскирующих помех у защитников Донбасса?

— Думается, если «Джавелины» в заметных количествах появятся на линии соприкосновения, то шахтеры Донбасса, хорошенько пошарив в своих закромах, вполне могут обнаружить там вышеупомянутые современные средства…

В ожидании обострения

Озвучил свое мнение и военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин:

— Если информация об одобрении президентом США поставок «Джавелинов» Киеву соответствует действительности, то это лишь подтверждает вывод о том, что Штаты сейчас являются главными хозяевами «цепной собачки» по имени Украина. Если та в предыдущие годы болталась между Европой и США, отираясь у ног и Брюсселя, и Вашингтона, причем больше засматриваясь на ЕС — Украина же хотела стать именно «Цеевропой» и «Цебезвизом» — то теперь, получив тот самый безвиз, Киев прытко поскакал к тому, у кого больше денег. А кто больше всех готов вкладывать деньги в современную Украину? Это США, крайне заинтересованные в том, чтобы украинский кризис как можно дольше висел у России камнем на шее.

— В связи с планируемыми поставками Украине «Джавелинов», можно ли спрогнозировать развитие ситуации в Донбассе в грядущем году?

— Поставки американцами «Джавелинов» украинской армии будут означать, во-первых, стремление Киева продолжать военные действия, а не садиться за стол переговоров. Во-вторых, эскалацию военных действий в «зоне АТО», потому что удержаться от соблазна попробовать в бою американские «игрушки» украинцы не смогут. Тем более — после долгой и энергичной пропагандистской кампании Киева, посвященной чудо-способностям «Джавелинов». Я практически уверен, что в грядущем году нас ждет обострение в Донбассе по типу того, что имело место в июле 2014 года под Дебальцевом.

— Смогут ли «Джавелины» изменить баланс сил?

— Глобально — нет, локально — да, такая возможность существует. Насыщение боевых порядков ВСУ американскими ПТРК способно существенно осложнить действия бронетехники защитников Донбасса. Но…

— Но?

— Но действие, как известно, равно противодействию. Ответом на «Джавелины» может стать появление у оппонентов ВСУ, например, приборов обнаружения оптических средств типа «Антиснайпер», способных на больших дистанциях засекать позиции ПТРК. Народные республики внезапно могут получить в свое распоряжение также другую аппаратуру и образцы вооружения, способные уравновесить появление у их противников американских противотанковых комплексов… По совокупности имеющихся данных, остается констатировать очевидное: Штаты продолжают демонстрировать свое желание расширять военно-техническую помощь Украине. Так что вне зависимости от того, получит ли Киев две сотни американских противотанковых ракет или нет, ясно, что спокойным 2018 год ни для народных республик, ни для России не будет.