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Глава Подмосковья распорядился о компенсации пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве
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    Глава Подмосковья распорядился о компенсации пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве

    13:52  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:53  26 Декабря 2017
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    Глава Подмосковья распорядился о компенсации пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве

    Москва, 26 декабря. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил предусмотреть денежную компенсацию родственникам погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

    Глава Подмосковья выразил уверенность, что причина происшествия вскоре будет установлена. Также он попросил предусмотреть денежную компенсацию пострадавшим и родственникам погибших, соразмерную той, которая будет выдана Москвой. 

    Как рассказали в пресс-службе правительства Московской области, автобус 2016 года выпуска перед выходом на линию прошел проверку и был технически исправен. Водитель перед сменой проходил медицинский осмотр.

    Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека, ранения получили 11. Двое пострадавших при наезде автобуса в центре Москвы на пешеходов подземного перехода остаются в тяжелом состоянии.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дтп #подмосковье #компенсации #пострадавшие #воробьев
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