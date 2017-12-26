Глава Подмосковья распорядился о компенсации пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве

Москва, 26 декабря. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил предусмотреть денежную компенсацию родственникам погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

Глава Подмосковья выразил уверенность, что причина происшествия вскоре будет установлена. Также он попросил предусмотреть денежную компенсацию пострадавшим и родственникам погибших, соразмерную той, которая будет выдана Москвой.

Как рассказали в пресс-службе правительства Московской области, автобус 2016 года выпуска перед выходом на линию прошел проверку и был технически исправен. Водитель перед сменой проходил медицинский осмотр.

Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека, ранения получили 11. Двое пострадавших при наезде автобуса в центре Москвы на пешеходов подземного перехода остаются в тяжелом состоянии.