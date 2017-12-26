Песков оценил изображения Путина в символике Putin Team

Москва, 26 декабря. Использование изображений президента РФ Владимира Путина в символике движения Putin Team говорит о популярности и широкой поддержке главы государства. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Движение Putin Team утвердило фирменную символику. Соответствующий конкурс был открыт российским хоккеистом Александром Овечкиным 24 ноября. По итогам голосования 25 декабря основной символикой движения было выбрано изображение президента Владимира Путина, а также слова «Защитник», «Миротворец».

Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков считает, что результаты голосования только доказывают популярность российского лидера.