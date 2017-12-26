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Политика
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Общество
Песков оценил изображения Путина в символике Putin Team
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    Песков оценил изображения Путина в символике Putin Team

    14:00  26 Декабря 2017
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    Песков оценил изображения Путина в символике Putin Team

    Москва, 26 декабря. Использование изображений президента РФ Владимира Путина в символике движения Putin Team говорит о популярности и широкой поддержке главы государства. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

    Движение Putin Team утвердило фирменную символику. Соответствующий конкурс был открыт российским хоккеистом Александром Овечкиным 24 ноября. По итогам голосования 25 декабря основной символикой движения было выбрано изображение президента Владимира Путина, а также слова «Защитник», «Миротворец». 

    Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков считает, что результаты голосования только доказывают популярность российского лидера. 

    «И, безусловно, речь идет о движении тех, кто разделяет мировоззрение Путина, тех, кто поддерживает то, что Путин делает, тех, кто верит в будущее президента и будущее кандидата, поэтому в данном случае это проявление поддержки президента Путина», — сказал он. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #песков #putin team
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