Украинец на автомобиле пытался прорваться через границу в Россию

Киев, 26 декабря. Житель Сумской области пытался прорваться через российско-украинскую границу в пункте пропуска «Бачевск».

Как рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, накануне вечером мужчина прибыл в пункт пропуска на автомобиле «ВАЗ». После прохождения пограничного контроля он был направлен в зону таможенного контроля. Однако мужчина отказался выполнить распоряжение пограничников, «внезапно совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска», но был задержан с помощью средств принудительной остановки.

В отношение нарушителя составлены протоколы, ему грозит штраф.

Напомним, накануне стало известно, что Украина с 26 декабря вводит на границе с Россией систему биометрического контроля. Стоит отметить, что официально правило о въезде на территорию Украины по биометрическому паспорту или, при его отсутствии у гражданина, о фиксации биометрических данных прямо на границе вступает в силу 1 января следующего года.