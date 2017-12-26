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Политика
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Украина
Украинец на автомобиле пытался прорваться через границу в Россию
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    Украинец на автомобиле пытался прорваться через границу в Россию

    13:36  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:36  26 Декабря 2017
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    Украинец на автомобиле пытался прорваться через границу в Россию

    Киев, 26 декабря. Житель Сумской области пытался прорваться через российско-украинскую границу в пункте пропуска «Бачевск».

    Как рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, накануне вечером мужчина прибыл в пункт пропуска на автомобиле «ВАЗ». После прохождения пограничного контроля он был направлен в зону таможенного контроля. Однако мужчина отказался выполнить распоряжение пограничников, «внезапно совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска», но был задержан с помощью средств принудительной остановки.

    В отношение нарушителя составлены протоколы, ему грозит штраф.

    Напомним, накануне стало известно, что Украина с 26 декабря вводит на границе с Россией систему биометрического контроля. Стоит отметить, что официально правило о въезде на территорию Украины по биометрическому паспорту или, при его отсутствии у гражданина, о фиксации биометрических данных прямо на границе вступает в силу 1 января следующего года.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #украина #граница
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