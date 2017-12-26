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Путин выразил соболезнования Дутерте в связи разрушительным тайфуном на Филиппинах
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    Путин выразил соболезнования Дутерте в связи разрушительным тайфуном на Филиппинах

    16:00  26 Декабря 2017
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    Путин выразил соболезнования Дутерте в связи разрушительным тайфуном на Филиппинах

    Москва, 26 декабря. Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с разрушениями и жертвами, вызванными тайфуном «Винта». Об этом говорится в телеграмме президента РФ, размещенной во вторник на сайте Кремля.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными тайфуном «Винта», а также масштабным пожаром, произошедшим в Вашем родном городе Давао», — отметил Путин.

    Путин выразил соболезнования Дутерте в связи разрушительным тайфуном на Филиппинах

    Напомним, что около 90 человек погибли на прошлой неделе на Филиппинах в результате схода селя и наводнений, вызванных тропическим штормом. В настоящее время несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #дутерте #филиппины
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