Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин просит кабмин продлить сроки амнистии капитала бизнеса РФ из-за рубежа
Политика
Песков рассказал о возможностях неформального саммита СНГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков рассказал о возможностях неформального саммита СНГ

    13:25  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:25  26 Декабря 2017
    228

    Песков рассказал о возможностях неформального саммита СНГ

    Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий неформальный саммит Содружества независимых государств.

    Песков заявил, что интеграционные процессы и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС остаются одними из приоритетов внешнеэкономической политики России. Он также добавил, что предстоящий саммит - это «хорошая возможность обменяться мнениями по итогам председательства России».

    Как рассказал официальный представитель президента РФ, Владимир Путин примет участие в неформальном саммите СНГ. Известно, что на встречу также приедут президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Напомним, в 2017 году в организации председательствовала Россия, в следующем году председателем Содружества будет Таджикистан.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #снг #саммит
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть