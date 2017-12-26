Песков рассказал о возможностях неформального саммита СНГ

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий неформальный саммит Содружества независимых государств.

Песков заявил, что интеграционные процессы и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС остаются одними из приоритетов внешнеэкономической политики России. Он также добавил, что предстоящий саммит - это «хорошая возможность обменяться мнениями по итогам председательства России».

Как рассказал официальный представитель президента РФ, Владимир Путин примет участие в неформальном саммите СНГ. Известно, что на встречу также приедут президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Напомним, в 2017 году в организации председательствовала Россия, в следующем году председателем Содружества будет Таджикистан.