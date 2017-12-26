Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин просит кабмин продлить сроки амнистии капитала бизнеса РФ из-за рубежа
Политика
Песков прокомментировал отказ ЦИК допустить Навального на выборы-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков прокомментировал отказ ЦИК допустить Навального на выборы-2018

    13:33  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:35  26 Декабря 2017
    253

    Песков прокомментировал отказ ЦИК допустить Навального на выборы-2018

    Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Центрального избирательного комитета (ЦИК) допускать к участию в выборах-2018 блогера Алексея Навального.

    По словам Пескова, неучастие Навального в президентских выборах не скажется на их легитимности.

    «Безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов», — заявил пресс-секретарь главы государства журналистам.

    Напомним, что о своем желании баллотироваться заявляли три потенциальных кандидата с судимостью, в том числе блогер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, журналист Олег Лурье.

    ЦИК принимает к рассмотрению документы от всех граждан, желающих принять участие в выборах президента России. Однако все поступившие документы проходят тщательную проверку на полноту предоставленных сведений, которая включает запросы в государственные органы.

    Основаниями для отказа в регистрации могут являться: отсутствие необходимых документов, недостижение возраста 35 лет, а также наличие непогашенной судимости.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #навальный #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть