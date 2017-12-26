Песков прокомментировал отказ ЦИК допустить Навального на выборы-2018

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Центрального избирательного комитета (ЦИК) допускать к участию в выборах-2018 блогера Алексея Навального.

По словам Пескова, неучастие Навального в президентских выборах не скажется на их легитимности.

«Безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов», — заявил пресс-секретарь главы государства журналистам.

Напомним, что о своем желании баллотироваться заявляли три потенциальных кандидата с судимостью, в том числе блогер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, журналист Олег Лурье.

ЦИК принимает к рассмотрению документы от всех граждан, желающих принять участие в выборах президента России. Однако все поступившие документы проходят тщательную проверку на полноту предоставленных сведений, которая включает запросы в государственные органы.

Основаниями для отказа в регистрации могут являться: отсутствие необходимых документов, недостижение возраста 35 лет, а также наличие непогашенной судимости.