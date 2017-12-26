Песков отказался рассекретить дату визита Путина в ЦИК

Москва, 26 декабря. Глава российского государства Владимир Путин может лично подать документы в Центризбирком для своего выдвижения кандидатом на пост президента на выборах-2018. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так, отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал: «Да, мы это не исключаем».

В свою очередь, Песков на стал уточнять, когда именно это может произойти.

«Не скажу», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин проведет предвыборную кампанию в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

Владимир Путин 6 декабря объявил о намерении идти на грядущие президентские выборы в качестве самовыдвиженца. «Единая Россия» поддержала российского лидера в этом решении.

Напомним, что очередные выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года. Президентская кампания стартовала 18 декабря 2017 года.