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Путин встретится с семьей погибшего в Сирии летчика Пешкова
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    Путин встретится с семьей погибшего в Сирии летчика Пешкова

    13:33  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:35  26 Декабря 2017
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    Путин встретится с семьей погибшего в Сирии летчика Пешкова

    Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин встретится с семьей погибшего в Сирии Героя России летчика Олега Пешкова, сообщил пресс-секретарь президента России.

    Во вторник, 26 декабря, Путин встретится с вдовой и детьми Героя России Пешкова.

    «Президент сегодня встретится с вдовой Героя России, летчика Пешкова, который трагически погиб при исполнении своего военного долга, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Встретится с вдовой, с Геленой Юрьевной Пешковой, и также с детьми — дочерью и сыном героя».

    Путин встретится с семьей погибшего в Сирии летчика Пешкова

    Напомним, трагедия произошла в ноябре 2015 года. Турецкий самолет сбил российский Су-24 в небе над Сирией. Пешков успел катапультироваться, но был расстрелян с земли боевиками на территории, которую контролировали сирийские туркмены. Анкара заявила, что Су-24 пересек турецкую границу, однако сирийские ПВО опровергли это утверждение.

    Автор: Катерина Тимошенская
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