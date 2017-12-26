Путин встретится с семьей погибшего в Сирии летчика Пешкова

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин встретится с семьей погибшего в Сирии Героя России летчика Олега Пешкова, сообщил пресс-секретарь президента России.

Во вторник, 26 декабря, Путин встретится с вдовой и детьми Героя России Пешкова.

«Президент сегодня встретится с вдовой Героя России, летчика Пешкова, который трагически погиб при исполнении своего военного долга, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Встретится с вдовой, с Геленой Юрьевной Пешковой, и также с детьми — дочерью и сыном героя».

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2015 года. Турецкий самолет сбил российский Су-24 в небе над Сирией. Пешков успел катапультироваться, но был расстрелян с земли боевиками на территории, которую контролировали сирийские туркмены. Анкара заявила, что Су-24 пересек турецкую границу, однако сирийские ПВО опровергли это утверждение.