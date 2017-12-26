Москва может стать посредником между США и КНДР лишь при желании сторон — Песков

Москва, 26 декабря. Россия может стать посредником между США и КНДР лишь при необходимости и желании сторон. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Москва заинтересована в деэскалации конфликта вокруг КНДР, однако политическую волю должны проявить власти США и КНДР, считает Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что соответствующее желание должны выразить обе стороны.

«Понимаете, стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно — для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен такой достаточно конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то готовность России весьма очевидна, чтобы открыть путь для деэскалации напряженности», — пояснил пресс-секретарь.

Напомним, что северокорейские власти в последние годы поддерживают ракетно-ядерную программу, речь идет о баллистических ракетах и ядерных боеголовках. Пхеньян провел 29 ноября испытания ракеты «Хвасон-15», которая, заявлениям КНДР, способна поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров. Северная Корея рассматривает свои разработки как возможность нанесения превентивного удара по США.