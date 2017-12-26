Песков отреагировал на призывы бойкотировать выборы-2018

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призывы Алексея Навального бойкотировать выборы в России.

Ранее ЦИК отказал блогеру в регистрации в качестве кандидата в президенты России из-за наличия у него судимости.

Песков заверил, что неучастие Навального в президентских выборах не скажется на их легитимности, а вот призывы блогера о бойкотировании следует проверить на соответствие российскому законодательству.

«Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», — сказал он.

Отметим, что позицию Навального ранее раскритиковали многие российские общественные деятели и политики.

Так, депутат питерского ЗакСа Борис Вишневский в своем Facebook напомнил, как Навальный в 2011 году выступал против такой стратегии, называя ее бесперспективной и опасной.

«Это не я написал, навальнисты, не набирайте в грудь воздуха, чтобы выплеснуть свое возмущение. Это ваш вождь написал в 2011 году. В своем ЖЖ. Перед думскими выборами. Теперь у Навального концепция изменилась на противоположную. И все его сторонники дружно развернулись вслед за ним», — заявил Вишневский.

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский заявил, что 90% сторонников такого «бойкота на диване» — «просто безразличные люди».

«Надо поднять с дивана зад и высказать позицию в реале», — заметил он в своем Twitter.

Как отмечает Infox, многие эксперты предположили, что Навальный не собирался принимать участие в выборах, а только ждал отказа ЦИК, чтобы приступить к деструктивным действиям.

Напомним, о намерении участвовать в выборах главы российского государства заявили трое судимых самовыдвиженцев: блогер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский и журналист Олег Лурье.

Накануне ЦИК отказал в регистрации всем троим.