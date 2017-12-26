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Политика
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Россия
Песков отреагировал на призывы бойкотировать выборы-2018
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    Песков отреагировал на призывы бойкотировать выборы-2018

    14:42  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:43  26 Декабря 2017
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    Песков отреагировал на призывы бойкотировать выборы-2018

    Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призывы  Алексея Навального бойкотировать выборы в России.

    Ранее ЦИК отказал блогеру в регистрации в качестве кандидата в президенты России из-за наличия у него судимости.

    Песков заверил, что неучастие Навального в президентских выборах  не скажется на их легитимности, а вот призывы блогера о бойкотировании следует проверить на соответствие российскому законодательству.

    «Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», — сказал он.

    Отметим, что позицию Навального ранее раскритиковали многие российские общественные деятели и политики.

    Так, депутат питерского ЗакСа Борис Вишневский в своем Facebook напомнил, как Навальный в 2011 году выступал против такой стратегии, называя ее бесперспективной и опасной.

    «Это не я написал, навальнисты, не набирайте в грудь воздуха, чтобы выплеснуть свое возмущение. Это ваш вождь написал в 2011 году. В своем ЖЖ. Перед думскими выборами. Теперь у Навального концепция изменилась на противоположную. И все его сторонники дружно развернулись вслед за ним», — заявил Вишневский.

    Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский заявил, что 90% сторонников такого «бойкота на диване» — «просто безразличные люди».

    «Надо поднять с дивана зад и высказать позицию в реале», — заметил он в своем Twitter.

    Как отмечает Infox, многие эксперты предположили, что Навальный не собирался принимать участие в выборах, а только ждал отказа ЦИК, чтобы приступить к деструктивным действиям.

    Напомним,  о намерении участвовать в выборах главы российского государства заявили трое судимых самовыдвиженцев: блогер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский и журналист Олег Лурье.

    Накануне ЦИК отказал в регистрации всем троим.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #песков #навальный #бойкот #выборы-2018
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