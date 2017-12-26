Песков о ситуации с «Промсвязьбанком»: Это не повестка Кремля

Москва, 26 декабря. В Кремле не комментируют ситуацию с санацией «Промсвязьбанка» и желанием Банка РФ обратиться в правоохранительные органы по ряду финансовых операций менеджмента банковского учреждения. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, пресс-секретарь порекомендовал обратиться в компетентные органы. При этом Песков подчеркнул, что это — «не повестка Кремля».

«Я не знаю, это же вопрос к правоохранительным органам и ЦБ. Мы же не занимаемся регулированием банковской системы, тем более, скажем так, предъявлением каких-то обвинений участникам финансовой деятельности», — подчеркнул он.

Напомним, российский регулятор 15 декабря объявил о санации «Промсвязьбанка», а спустя неделю сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы из-за целого ряда банковских операций менеджмента учреждения, имеющих признаки незаконных действий.