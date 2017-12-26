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Политика
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Политика
Эксперт назвал страны Балтии «засланным казачком» в составе Евросоюза
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    Эксперт назвал страны Балтии «засланным казачком» в составе Евросоюза

    13:33  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:33  26 Декабря 2017
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    Эксперт назвал страны Балтии «засланным казачком» в составе Евросоюза

    Москва, 26 декабря. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Александр Домрин считает, что страны Балтии являются «засланным казачком» в составе Европейского союза (ЕС).

    Напомним, накануне глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров призвал ЕС не поддаваться влиянию «стран-русофобов» при налаживании отношений с Москвой. Домрин отметил, что российский министр не упомянул о русофобском характере самого ЕС.

    Эксперт назвал страны Балтии «засланным казачком» в составе Евросоюза

    Эксперт напомнил, что США сами, не скрывая, называют балтийскую группу стран «шестерками Америки», передает РИА Новости.

    «Вот эти самые страны-русофобы — это русофобская периферия России, которая мало того, что много вреда приносит нашей стране, но на самом деле это такой «засланный казачок», «троянский конь» в составе самого ЕС», — подчеркнул профессор.

    Он также считает, что «некоторые страны относятся к России отрицательно, потому что, ругаясь с ней, теряют денежные средства», но наладить отношения не могут.

    Эксперт назвал страны Балтии «засланным казачком» в составе Евросоюза

    Ранее шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик заявил, что ЕС начинает отказываться от Прибалтики, оставляя ее без финансирования.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #евросоюз #ес #балтика #прибалтика
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