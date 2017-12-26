Эксперт назвал страны Балтии «засланным казачком» в составе Евросоюза

Москва, 26 декабря. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Александр Домрин считает, что страны Балтии являются «засланным казачком» в составе Европейского союза (ЕС).

Напомним, накануне глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров призвал ЕС не поддаваться влиянию «стран-русофобов» при налаживании отношений с Москвой. Домрин отметил, что российский министр не упомянул о русофобском характере самого ЕС.

Эксперт напомнил, что США сами, не скрывая, называют балтийскую группу стран «шестерками Америки», передает РИА Новости.

«Вот эти самые страны-русофобы — это русофобская периферия России, которая мало того, что много вреда приносит нашей стране, но на самом деле это такой «засланный казачок», «троянский конь» в составе самого ЕС», — подчеркнул профессор.

Он также считает, что «некоторые страны относятся к России отрицательно, потому что, ругаясь с ней, теряют денежные средства», но наладить отношения не могут.

Ранее шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик заявил, что ЕС начинает отказываться от Прибалтики, оставляя ее без финансирования.