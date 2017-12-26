Осталось проставить дату: Дмитрий Лекух о том, как Украину толкают к войне

Этого не просто следовало ожидать — к этому надо было готовиться. Впрочем, несмотря на все «степени готовности», большие войны всегда приходят неожиданно. А Украину — речь, конечно же, о ней, и теперь об этом можно говорить «по факту», — судя по всему, ждет именно большая и, совершенно точно, гражданская война.

Хорошие машинки

То, о чем не раз предупреждали, случилось: американские поставки летального оружия на территорию воюющей Украины являются отмашкой, означающей, что Вашингтон больше не возражает против наведения порядка на «подмандатной территории» любым, в том числе военным путем.

Кстати, обмен пленными, на котором сосредоточено сейчас внимание общественности и СМИ на Украине, в подобного рода конфликтах довольно часто предшествует именно «горячей фазе». Это банальный акт гуманизма: во время «горячей фазы» быть пленным особенно тяжко. По крайней мере, в некоторых «горячих точках» Ближнего Востока такой обмен — уже чуть ли не обязательный ритуал перед возобновлением боевых действий.

Но мы отвлеклись.

На прошлой неделе Государственный департамент США подтвердил выдачу коммерческой лицензии на поставку воюющему Киеву летального оружия, произведенного американскими компаниями. Да, подтвердил вынужденно: «утечка» ранее прошла через The Washington Post.

Как указала столичная газета, Госдеп еще в начале ноября одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт на Украину крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму 41,5 млн долларов. Маловато будет, но и этого вполне достаточно для кардинальных киевских шагов.

Ведомство Рекса Тиллерсона не стало ничего отрицать. «Правительство Соединенных Штатов напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительные вооружения Украине, но мы также не исключаем, что начнем это делать», — было заявлено представителем Госдепа.

Основным назначением крупнокалиберной винтовки Barrett M107A1 является борьба с небронированной и легкобронированной техникой. В основном, с легкими танками и автомобилями, а также с самолетами — транспортными и переделанными гражданскими. Плюс повреждение антенн радиолокаторов, подрыв боеприпасов и мин с безопасного расстояния и т. д.

Дальность стрельбы в 1800 метров, огромная энергия пули и возможность использования бронебойных патронов серьезно увеличивают рабочую ценность винтовки. И хотя поражение живой силы отошло тут на второй план, важно то, что пуля сохраняет убойную силу и за легкобронированным укрытием.

В общем, хорошая машинка. Пусть даже наши АСВК, сохранившиеся, надеюсь (с этой «армией прапорщиков» иной раз не знаешь, чего ожидать), в ВСУ, по мнению самих американцев, малость покруче будут, все равно: Barrett — игрушка серьезная. Это не смешные гранатометы, исполненные ушлыми техасцами по старым советским образцам.

Тем не менее, решительного перевеса украинской армии Barrett, безусловно, не даст — как и потенциальные «Джавелины».

Во-первых, то и другое легко уравновешивается: Barrett M107A1 — все той же АСВК, «Джавелины» — «Корнетом». С поставками проблем у народных республик не будет: есть ведь на свете независимая Абхазия и столь же суверенная Южная Осетия. Наконец, в той же Сирии у «бармалеев» имелись на руках и винтовки американские, и ПТРК — а толку-то?

План «А» и план «Б»

Проблема не в этом. А в том, что на Украине, с точки зрения нынешней киевской власти, ситуация сложилась настолько безрадостная, что, как говорится, «нужно что-то решать».

Совсем все плохо в экономике: со следующего года придется платить многомиллиардные долги, а как это делать при отрицательном торговом сальдо и дефицитном бюджете, не знает не только наука экономика, но и наука арифметика.

Все ужасно в администрировании: деморализованы и зачастую неработоспособны не только правоохранительные органы, но и суды — в них в любой момент может прийти «человек с ружьем», в балаклаве и под прапором.

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По крышам и площадям древнерусской столицы скачет, ругаясь страшными словами, грузинский Карлсон на реактивно-носовой тяге — и то, что его никто не может остановить, говорит о полном параличе украинской власти. Ибо для любого вменяемого государства такая грузинская сага выглядела бы просто оскорбительно, а на Украине ничего, прокатывает.

Так что война для киевской верхушки — не просто возможный, но уже, пожалуй, единственный рациональный шаг. В конце концов, ей даже не нужно побеждать: этот «форс-мажор» дает прекрасную возможность воссоединиться с вывезенными капиталами, да еще образовать где-нибудь на рiдной Калiфолрнiйщине «правительство в изгнании».

Собственно говоря, вариантов-то у Киева с самого начала было немного. Либо превратиться в «форпост Западного мира» — с грозной армией, жизнеспособной экономикой и европейскими перспективами. Либо рухнуть в разруху, войну всех со всеми, ужас и ад — и чем круче будет вонять эта помойка, тем труднее будет восстанавливать ее победителям.

План «А» почему-то не задался, пора переходить к плану «Б». И Киев, похоже, делает это прямо сейчас. Легализация американских продаж на сходящую с ума территорию символической партии летального оружия стала для киевских чиновников чем-то вроде сигнала: хозяин дает добро!

Показательно, что адекватность такой трактовки подтверждает не замеченный в «алармизме» председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Он прямо говорит о «политическом подтексте» американского «сигнала», несомненно ставшего шагом в сторону войны. Отметим, что Косачев ни в коем случае не относится к российской разновидности «ястребов». Напротив, он отличается прежде всего взвешенностью, и если говорит такое — значит, действительно, «припекло».

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Мы не обсуждаем здесь моральную сторону вопроса, хотя и искренне надеемся на природную трусоватость киевского начальства: они вам не шахиды под танк прыгать, а обстоятельства могут так сложиться, что до Борисполя нужно будет еще успеть добежать. Мы просто констатируем: все ограничения — сняты. Впереди — война.

Остается проставить дату: если принимать циничное пари, то мы поставили бы либо на выборы президента России, либо на начало чемпионата миру по футболу.

Впрочем, до чемпионата, судя по тем процессам, которые протекают сейчас в экономике и управлении «территории 404», эта «вундервафля» может банально не долететь.