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Украина
Саакашвили пообещал спеть СБУ песню, которая запомнится надолго
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    Саакашвили пообещал спеть СБУ песню, которая запомнится надолго

    12:53  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:53  26 Декабря 2017
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    Саакашвили пообещал спеть СБУ песню, которая запомнится надолго

    Москва, 26 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал повестку на допрос в Службу безопасности Украины.

    Саакашвили заявил, что не пойдет на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за якобы нарушений в повестке, в частности там не указано, «на какое следственное действие приглашают». Бывший губернатор Одесской области добавил, что готов прийти на любые следственные действия, если повестка на них будет оформлена правильно.

    Также экс-президент Грузии рассказал, что СБУ хотят получить образец его голоса.

    «Я им спою такую песню, что будет долго помнится»,- заявил Саакашвили, назвав требование СБУ «комедией».

    Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили заявил, что планирует подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием компенсации «за похищение» его сотрудниками СБУ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #саакашвили
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