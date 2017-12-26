Саакашвили пообещал спеть СБУ песню, которая запомнится надолго

Москва, 26 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал повестку на допрос в Службу безопасности Украины.

Саакашвили заявил, что не пойдет на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за якобы нарушений в повестке, в частности там не указано, «на какое следственное действие приглашают». Бывший губернатор Одесской области добавил, что готов прийти на любые следственные действия, если повестка на них будет оформлена правильно.

Также экс-президент Грузии рассказал, что СБУ хотят получить образец его голоса.

«Я им спою такую песню, что будет долго помнится»,- заявил Саакашвили, назвав требование СБУ «комедией».

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили заявил, что планирует подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием компенсации «за похищение» его сотрудниками СБУ.