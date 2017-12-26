Водка в России может потерять в градусах

Москва, 26 декабря. Минимальный градус водки может быть снижен до 37,5%. Соответствующую инициативу выдвинули в Совете Федерации парламентарии Виталий Шуба, Евгений Бушмин и Сергей Рябухин.

В настоящее время в ГОСТе и законе указаны две разные цифры нижнего порога крепости водки. Таким образом, введение соответствующих поправок решит данную проблему.

По словам Рябухина, в описании особых свойств товара с наименованием места происхождения «Русская водка» также сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5%. Однако классическая рецептура раствора в 40% и верхний порог в 56% не изменятся.

Выяснилось, что вкус 37,5-градусной водки гораздо мягче обычной. По мнению экспертов, понижение содержания спирта поможет сэкономить производителям.

Как сообщает газета «Известия», изменения предполагается внести в норму «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта», согласно которому водка производится на основе этилового спирта с крепостью 38–56%.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты Роскачества не нашли некачественной водки в легальной рознице на российском рынке.