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Общество
Водка в России может потерять в градусах
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    Водка в России может потерять в градусах

    13:18  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:20  26 Декабря 2017
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    Водка в России может потерять в градусах

    Москва, 26 декабря. Минимальный градус водки может быть снижен до 37,5%. Соответствующую инициативу выдвинули в Совете Федерации парламентарии Виталий Шуба, Евгений Бушмин и Сергей Рябухин.

    В настоящее время в ГОСТе и законе указаны две разные цифры нижнего порога крепости водки. Таким образом, введение соответствующих поправок решит данную проблему.

    По словам Рябухина, в описании особых свойств товара с наименованием места происхождения «Русская водка» также сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5%. Однако классическая рецептура раствора в 40% и верхний порог в 56% не изменятся.

    Выяснилось, что вкус 37,5-градусной водки гораздо мягче обычной. По мнению экспертов, понижение содержания спирта поможет сэкономить производителям.

    Как сообщает газета «Известия», изменения предполагается внести в норму «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта», согласно которому водка производится на основе этилового спирта с крепостью 38–56%.

    Напомним, ранее сообщалось, что эксперты Роскачества не нашли некачественной водки в легальной рознице на российском рынке.

    Автор: Тимур Румянцев
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