Москва, 26 декабря. Оппозиционные группировки, многие из которых являются исламистскими, выступили против сочинского Конгресса и президента Асада.

Сирийская оппозиция опубликовала коммюнике с резко обозначенной позицией против проведения конгресса национального диалога в Сочи, назначенного на 29-30 января 2018 года. Группировки требуют отставки президента Сирии Башара Асада, при котором страна начала возвращаться к мирной жизни.

Оппозиция назвала конгресс «попыткой ухода от женевского трека урегулирования». Ранее сообщалось, что многие участники Женевских переговоров сочли их неэффективными, в отличие от Астаны.

Свои подписи под коммюнике поставили представители таких группировок, как «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» признана террористической группировкой в ряде стран), «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» (ранее обе группировки входили в состав запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1»).

Эксперты заявляют, что оппозиционные группировки, опубликовавшие коммюнике, выступают не столько против Асада, сколько против стабильности и мира в Сирии. Исламистам и их западным «кураторам» выгодна война в САР, считают политологи.

1 Организация запрещена на территории РФ.