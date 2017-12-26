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Сирия: около 40 группировок оппозиции выступили против Конгресса нацдиалога в Сочи
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    Сирия: около 40 группировок оппозиции выступили против Конгресса нацдиалога в Сочи

    13:48  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:48  26 Декабря 2017
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    Сирия: около 40 группировок оппозиции выступили против Конгресса нацдиалога в Сочи

    Москва, 26 декабря. Оппозиционные группировки, многие из которых являются исламистскими, выступили против сочинского Конгресса и президента Асада.

    Сирийская оппозиция опубликовала коммюнике с резко обозначенной позицией против проведения конгресса национального диалога в Сочи, назначенного на 29-30 января 2018 года. Группировки требуют отставки президента Сирии Башара Асада, при котором страна начала возвращаться к мирной жизни.

    Оппозиция назвала конгресс «попыткой ухода от женевского трека урегулирования». Ранее сообщалось, что многие участники Женевских переговоров сочли их неэффективными, в отличие от Астаны.

    Свои подписи под коммюнике поставили представители таких группировок, как «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» признана террористической группировкой в ряде стран), «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» (ранее обе группировки входили в состав запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1»).

    Эксперты заявляют, что оппозиционные группировки, опубликовавшие коммюнике, выступают не столько против Асада, сколько против стабильности и мира в Сирии. Исламистам и их западным «кураторам» выгодна война в САР, считают политологи.

    Сирия: около 40 группировок оппозиции выступили против Конгресса нацдиалога в Сочи

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #башар асад #сочи #джебхат ан-нусра
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