Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Один из создателей Рунета Бардин умер в Москве
Новороссия
Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР»

    12:45  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:45  26 Декабря 2017
    850

    Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР»

    Донбасс, 26 декабря. Интенсивность обстрелов по Донецкой и Луганской народным республикам спала, но провокации продолжаются. Киев отводит от себя подозрения в военных преступлениях. Украинские дезертиры-десантники расстреляли своих сослуживцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Несмотря на достигнутые договоренности о введении с 23 декабря «новогоднего» перемирия, киевские силовики продолжают провоцировать вооруженные силы ДНР и ЛНР, констатируют в республиках.

    За сутки Вооруженные силы Украины семь раз открывали огонь в направлении донецких и луганских военных и били по районам шести населенных пунктов. На донецком и мариупольском направлении украинские солдаты применяли гранатометы и минометы 82-го калибра. На луганском — только гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

    Киев снимает с себя вину

    В оборонном ведомстве ДНР проинформировали ФАН, что в настоящее время к рассмотрению Международного уголовного суда принято одно из заявлений граждан республики о фактах военных преступлений со стороны ВСУ. Одним из фигурантов принятого обращения является комбриг 92-й механизированной бригады ВСУ Владимир Кокорев

    Донецкие военные располагают информацией, что на днях Кокорев был снят с должности и направлен на прохождение военно-врачебной комиссии. Официально командование ВСУ заявило, что причиной увольнения является факт неуставных отношений комбрига с подчиненными. Напомним, разведка дончан недавно сообщала, что Кокорев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить своего заместителя из-за передела контрабандных потоков в зоне так называемой АТО.

    В действительности же, уверены в ДНР, увольнение комбрига 92-й бригады произошло из-за рассмотрения международной судебной инстанцией заявлений на него от жителей Донбасса. Киев пытается таким образом снять с себя ответственность за военные преступления против мирных граждан и увольняет офицера в связи с психическим расстройством.

    Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР»

    Дезертиры расстреляли сослуживцев

    В розыск на Украине объявлены двое беглецов из расположения 80-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Расположение находится в районе села Герасимовка Станично-Луганского района. Как сообщает разведка луганчан, офицер и солдат бригады, которые пытались остановить дезертиров, были расстреляны своими бежавшими сослуживцами и находятся в тяжелом состоянии.

    Перемирие для усиления

    Украинская армия использует временное перемирие для перегруппировки, наращивания мощи передовых подразделений и пополнения военной техникой, уверены в луганском военном ведомстве. Разведка республики зафиксировала оборудование фортификационных сооружений и доукомплектование личным составом подразделений ВСУ практически на всех участках линии фронта.

    Также фиксируется прибытие запрещенного минскими соглашениями вооружения в передовые части украинских военных. Западные рубежи ЛНР взяты на прицел самоходными гаубицами 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм из состава 10-й артиллерийской бригады армии Украины. Минометы калибром 82 мм замечены луганчанами в составе передовых групп противника на северо- и юго-западном направлениях.

    Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР»

    Украинская прокуратура покрывает преступления солдат

    Жители неподконтрольных ЛНР территорий Луганщины ищут помощи у республиканских военных и правоохранителей. Других выходов у людей нет, так как работники прокуратуры Украины закрывают глаза и легализуют преступления бойцов ВСУ.

    Так, в поселке Нижнее 23 декабря несколько военнослужащих из состава 58-й мотопехотной бригады украинской армии захватили двухэтажный частный жилой дом. Семью, проживавшую в нем, «защитники» Донбасса выгнали на улицу. Районная прокуратура отказалась давать ход делу, признав, что в действиях военных нет признаков совершения преступления.

    Зарплаты «боевиков»

    Одна из топовых тем украинского Интернета в последние дни — это зарплаты «боевиков и российских наемников» в Донбассе. Заголовки украинских СМИ сообщают, что им наконец-таки стали известны суммы денежных содержаний, составляют они 117 тысяч рублей.

    Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР»

    «Доказательством» послужила запись на одной из страниц в социальной сети, в которой владелец страницы поведал, что ему якобы известен российский офицер, который в Донбассе получал указанную сумму.

    Мы нашли страницу-источник, принадлежит она некоему Дмитрию Маслову из Симферополя. Страница не содержит ни одной реальной фотографии Дмитрия и иных персональных данных для идентификации.

    Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР»

    Именно с этой страницы взяты «достоверные» данные, которые стали поводом для эйфории украинских СМИ и очередным «доказательством» российского присутствия в Донбассе.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть