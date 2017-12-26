Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР»

Донбасс, 26 декабря. Интенсивность обстрелов по Донецкой и Луганской народным республикам спала, но провокации продолжаются. Киев отводит от себя подозрения в военных преступлениях. Украинские дезертиры-десантники расстреляли своих сослуживцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Несмотря на достигнутые договоренности о введении с 23 декабря «новогоднего» перемирия, киевские силовики продолжают провоцировать вооруженные силы ДНР и ЛНР, констатируют в республиках.

За сутки Вооруженные силы Украины семь раз открывали огонь в направлении донецких и луганских военных и били по районам шести населенных пунктов. На донецком и мариупольском направлении украинские солдаты применяли гранатометы и минометы 82-го калибра. На луганском — только гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Киев снимает с себя вину

В оборонном ведомстве ДНР проинформировали ФАН, что в настоящее время к рассмотрению Международного уголовного суда принято одно из заявлений граждан республики о фактах военных преступлений со стороны ВСУ. Одним из фигурантов принятого обращения является комбриг 92-й механизированной бригады ВСУ Владимир Кокорев.

Донецкие военные располагают информацией, что на днях Кокорев был снят с должности и направлен на прохождение военно-врачебной комиссии. Официально командование ВСУ заявило, что причиной увольнения является факт неуставных отношений комбрига с подчиненными. Напомним, разведка дончан недавно сообщала, что Кокорев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить своего заместителя из-за передела контрабандных потоков в зоне так называемой АТО.

В действительности же, уверены в ДНР, увольнение комбрига 92-й бригады произошло из-за рассмотрения международной судебной инстанцией заявлений на него от жителей Донбасса. Киев пытается таким образом снять с себя ответственность за военные преступления против мирных граждан и увольняет офицера в связи с психическим расстройством.

Дезертиры расстреляли сослуживцев

В розыск на Украине объявлены двое беглецов из расположения 80-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Расположение находится в районе села Герасимовка Станично-Луганского района. Как сообщает разведка луганчан, офицер и солдат бригады, которые пытались остановить дезертиров, были расстреляны своими бежавшими сослуживцами и находятся в тяжелом состоянии.

Перемирие для усиления

Украинская армия использует временное перемирие для перегруппировки, наращивания мощи передовых подразделений и пополнения военной техникой, уверены в луганском военном ведомстве. Разведка республики зафиксировала оборудование фортификационных сооружений и доукомплектование личным составом подразделений ВСУ практически на всех участках линии фронта.

Также фиксируется прибытие запрещенного минскими соглашениями вооружения в передовые части украинских военных. Западные рубежи ЛНР взяты на прицел самоходными гаубицами 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм из состава 10-й артиллерийской бригады армии Украины. Минометы калибром 82 мм замечены луганчанами в составе передовых групп противника на северо- и юго-западном направлениях.

Украинская прокуратура покрывает преступления солдат

Жители неподконтрольных ЛНР территорий Луганщины ищут помощи у республиканских военных и правоохранителей. Других выходов у людей нет, так как работники прокуратуры Украины закрывают глаза и легализуют преступления бойцов ВСУ.

Так, в поселке Нижнее 23 декабря несколько военнослужащих из состава 58-й мотопехотной бригады украинской армии захватили двухэтажный частный жилой дом. Семью, проживавшую в нем, «защитники» Донбасса выгнали на улицу. Районная прокуратура отказалась давать ход делу, признав, что в действиях военных нет признаков совершения преступления.

Зарплаты «боевиков»

Одна из топовых тем украинского Интернета в последние дни — это зарплаты «боевиков и российских наемников» в Донбассе. Заголовки украинских СМИ сообщают, что им наконец-таки стали известны суммы денежных содержаний, составляют они 117 тысяч рублей.

«Доказательством» послужила запись на одной из страниц в социальной сети, в которой владелец страницы поведал, что ему якобы известен российский офицер, который в Донбассе получал указанную сумму.

Мы нашли страницу-источник, принадлежит она некоему Дмитрию Маслову из Симферополя. Страница не содержит ни одной реальной фотографии Дмитрия и иных персональных данных для идентификации.

Именно с этой страницы взяты «достоверные» данные, которые стали поводом для эйфории украинских СМИ и очередным «доказательством» российского присутствия в Донбассе.