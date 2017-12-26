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Общество
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Россия
Kia рассказала о новинках на российском рынке в 2018 году
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    Kia рассказала о новинках на российском рынке в 2018 году

    12:37  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:37  26 Декабря 2017
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    Kia рассказала о новинках на российском рынке в 2018 году

    Москва, 26 декабря. Российское подразделение Kia рассказало, какие новинки будут представлены на автосалоне в августе 2018 года в Москве.

    В числе новинок, которые поступят в продажу на российский рынок в 2018 году, самая быстрая модель Kia — Stinger. Мощность авто специально для РФ понизят с 255 до 247 лошадиных сил, чтобы уменьшить транспортный налог. Машина набирает «сотню» за шесть секунд, передает «Инфореактор».

    Также компания рассказала о новой версии кроссовера Sorento Prime, который появится у официальных дилеров уже в феврале 2018 года, и обновленном хэтчбеке Picanto X-Line.

    Ранее сообщалось, что автомобиль Kia Rio по итогам октября сохранил за собой статус самой продаваемой в России модели.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #kia #авто
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