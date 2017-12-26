Kia рассказала о новинках на российском рынке в 2018 году

Москва, 26 декабря. Российское подразделение Kia рассказало, какие новинки будут представлены на автосалоне в августе 2018 года в Москве.

В числе новинок, которые поступят в продажу на российский рынок в 2018 году, самая быстрая модель Kia — Stinger. Мощность авто специально для РФ понизят с 255 до 247 лошадиных сил, чтобы уменьшить транспортный налог. Машина набирает «сотню» за шесть секунд, передает «Инфореактор».

Также компания рассказала о новой версии кроссовера Sorento Prime, который появится у официальных дилеров уже в феврале 2018 года, и обновленном хэтчбеке Picanto X-Line.

Ранее сообщалось, что автомобиль Kia Rio по итогам октября сохранил за собой статус самой продаваемой в России модели.