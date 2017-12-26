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Общество
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Украина
Умерьте прозападный пыл: политолог объяснил, почему Украину никогда не примут в ЕС
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    Умерьте прозападный пыл: политолог объяснил, почему Украину никогда не примут в ЕС

    12:46  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:46  26 Декабря 2017
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    Умерьте прозападный пыл: политолог объяснил, почему Украину никогда не примут в ЕС

    Киев, 26 декабря. Киевский политолог Дмитрий Корнейчук назвал «очередной дипломатической отговоркой» предложения ФРГ разработать особый формат сотрудничества между ЕС, Украиной и Турцией, альтернативный их членству в союзе. Суть такой инициативы ясна: Украине никогда не стать членом ЕС, убежден он.

    Напомним, с предложением о новом формате взаимодействия Брюсселя, Анкары и Киева, выступил глава МИД Германии, заявив при этом, что в ближайшие годы Украина и Турция не станут членами ЕС. Все это, по мнению Корнейчука, говорит о том, что Запад не намерен углублять сотрудничество с Украиной и принимать ее в ряды Евросоюза. Кроме того, он напомнил, об установленном Европой формате для сотрудничества с Украиной.

    «Это «Восточное партнерство». И из него мы получили все возможное — Ассоциацию, ЗСТ и безвиз с ЕС. И все. Теперь Запад начинает придумывать очередную дипломатическую «отговорку», чтобы откровенно «не посылать» Украину», — написал политолог на своей странице в Facebook. Эту инициативу, по его мнению, можно назвать «Восточное партнерство-2150».

    «Ясно одно, членом ЕС Украине никогда не быть», — отметил Корнейчук. Истинные намерения Европы, по его словам, поняла Анкара и сменила курс на «пророссийский». «Мы, конечно, не Турция. И в России нас никто не ждет. Но поумерить прозападный пыл можно», — убежден Корнейчук.

    При этом он заметил, что Петр Порошенко продолжить убеждать электорат, что в 2019-м, после его избрания президентом, Украина станет членом ЕС. «И поверят же», — резюмировал политолог.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #ес
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