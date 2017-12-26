Ирак ожидает заявок на участие в строительстве новой ветки нефтепровода в Турцию

Багдад, 26 декабря. Ирак пригласил всех желающих подать заявки на строительство нового участка нефтепровода Киркук-Джейхан.

В пресс-службе министерства нефти Ирака сообщили, что ведомство в течение месяца ожидает заявок от местных и мировых компаний для участия в прокладке новой ветки магистрального нефтепровода от месторождений в провинции Киркук до турецкого порта Джейхан. Отмечается, что крайний срок подачи заявок на подряд обозначен 24 января 2018 года.

По планам министерства нефти протяженность нефтепровода должна составить 350 километров, мощность ветки будет поддерживаться в рамках одного миллиона баррелей нефти в сутки. Инвестор должен взять на себя расходы на строительство магистрали, которые будут возмещены после запуска ветки в оговоренный в соглашении срок.

Строительство новой ветки обусловлено тем, что прежняя магистраль была разрушена боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и не подлежит восстановлению.

1 Организация запрещена на территории РФ.