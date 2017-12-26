Саакашвили хочет получить через ЕСПЧ от СБУ компенсацию за «похищение»

Киев, 26 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что планирует подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием компенсации «за похищение» его сотрудниками СБУ.

Саакашвили заявил, что намерен подать иск на СБУ, силовики которой якобы «похитили» его 5 декабря при попытке задержать политика в рамках расследования уголовного дела о содействии участникам преступных организаций.

«Они выкрали меня из дома, применили насилие не по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать», — заявил бывший президент Грузии.

По его словам, Печерский районный суд Киева при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения подтвердил, что силовики СБУ, которые осуществили задержание экс-главы Одесской области, «уголовно наказуемые преступники».