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Общество
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Украина
Саакашвили хочет получить через ЕСПЧ от СБУ компенсацию за «похищение»
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    Саакашвили хочет получить через ЕСПЧ от СБУ компенсацию за «похищение»

    12:40  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:40  26 Декабря 2017
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    Саакашвили хочет получить через ЕСПЧ от СБУ компенсацию за «похищение»

    Киев, 26 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что планирует подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием компенсации «за похищение» его сотрудниками СБУ.

    Саакашвили заявил, что намерен подать иск на СБУ, силовики которой якобы «похитили» его 5 декабря при попытке задержать политика в рамках расследования уголовного дела о содействии участникам преступных организаций.

    «Они выкрали меня из дома, применили насилие не по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать», — заявил бывший президент Грузии.

    Саакашвили хочет получить через ЕСПЧ от СБУ компенсацию за «похищение»

    По его словам, Печерский районный суд Киева при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения подтвердил, что силовики СБУ, которые осуществили задержание экс-главы Одесской области, «уголовно наказуемые преступники».

    «Мы готовим иск в ЕСПЧ, где я буду требовать компенсации за похищение, что подтверждено решением украинского суда», — объявил Саакашвили.

    Автор: Катерина Тимошенская
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