Сирия с нетерпением ждет 2018 года: что будет дальше на пути мирного урегулирования

За прошедший год в решении сирийского конфликта удалось достичь существенных результатов. И, пожалуй, один из самых важных — завершение военного разгрома территориальной группировки «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) силами правительственных войск при поддержке ВКС РФ. Кроме этого, при участии России в 2017 году была создана площадка межсирийских переговоров в Астане, которая решала конкретные задачи, способствующие мирному урегулированию сирийского конфликта.

Но, несмотря на то, что в данный момент сирийский кризис идет к завершению, некоторые проблемы по-прежнему остаются.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о том, что предстоит сделать в Сирии в грядущем году. Эксперт напомнил, что в плане военных и полицейских действий по-прежнему остается напряженной ситуация вокруг так называемого Большого Идлиба, где действуют боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», в также некоторые группировки вооруженной оппозиции:

«В рамках астанинских и иных межсирийских переговоров, может быть, сочинских, ждет своего решения курдский вопрос. Я думаю, что он тоже будет конструктивно решен, поскольку Башар Асад настроен решать это дело в правовом поле. Конечно, многое зависит от наших так называемых «партнеров», насколько конструктивно они будут влиять на процесс примирения. Но, тем не менее, определенная надежда на позитивное решение этого вопроса есть».

Но первое и основное, по мнению нашего собеседника, — это, конечно, восстановление мирной жизни в Сирии:

«Это включает в себя строительство аэропорта в Дамаске, например, восстановление разрушенных основных инфраструктурных трасс, создание новой инфраструктуры. 2018 год пройдет под знаком сирийско-российского сотрудничества, поскольку Россия будет являться основной стороной восстановления мирной жизни. По визиту президента России Владимира Путина и последующего визита Дмитрия Рогозина в Сирию мы можем сказать, что Россия выполнит данные ею обещания, связанные с восстановлением мирной жизни».

Эксперт отметил, что в рамках сирийско-российского сотрудничества предстоит еще много работы:

«Работы в разных направлениях. Это и гуманитарная помощь, и стройка, и помощь в восстановлении фактически нескольких отраслей Сирии: портов, добычи фосфатов, добывающих предприятий и связанной с ними инфраструктурой и, безусловно, энергетика. Вот основные вехи грядущего 2018 года».

За время сирийского конфликта также пострадали многие объекты культурно-исторического наследия Сирии, включая древние мечети и храмы. Например, по некоторым данным, от рук боевиков в той или иной степени было разрушено более тысячи храмов, причем, 400 из которых — православные:

«Я переживаю, что в уничтожении храмов, мечетей, памятников архитектуры, памятников древности, которые составляют, во многом, мировое наследие, поучаствовали не только радикальные исламисты, но и коллекционеры определенных стран при посредничестве определенных военных сил, так или иначе имеющих отношение к международной коалиции, возглавляемой США. Ожесточенная борьба боевиков с культурно-историческим наследием — это плохо прикрытая операция по вывозу сирийского культурного достояния».

Российская сторона, конечно же, поможет в этом вопросе Сирии:

«Все, что может быть восстановлено, будет восстановлено. Но исторические объекты, которые принадлежат сирийской культуре, будут всплывать и на аукционах, и в коллекциях. И я считаю, что те, кто наживался на человеческом горе, кто наживался на этих произведениях искусства — это пособники террористов и, соответственно, требуют правовой международной реакции».

Эксперт назвал еще одну не менее важную сферу, которая требует скорейшего восстановления:

«Это школы и другие образовательные учреждения: общеобразовательные, специальные и определенные военные институты и училища. Это тоже все предстоит строить и восстанавливать. Как мы знаем, многие города Сирии просто уничтожены до основания и в результате бомбардировок, и в результате боевых действий. Конечно, необходимо также восстановить водоснабжение, с которым во многих районах Сирии тяжело. Вот основные цели, и для их достижения предстоит приложить очень много усилий».

1 Организация запрещена на территории РФ.