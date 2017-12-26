Назван топ-5 популярных у россиян сериалов в 2017 году

Москва, 26 декабря. Исследование проекта «Кино Mail.Ru» показало, что в этом году россияне чаще смотрели детективные сериалы.

Самым популярным новым сериалом у российских зрителей стал отечественный ремейк скандинавского «Преступления». В топ-5 самых главных шоу уходящего года также попали «Табу» с британским актером Томом Харди, «Вы меня бесите» (СТС), а также шпионский триллер «Охота на Дьявола» (НТВ).

Лучшей новинкой года россияне назвали «Табу» — мини-сериал об искателе приключений, который пытался получить монополию на торговлю с Китаем, получил рекордный рейтинг в 8 баллов. В пятерку самых оцениваемых шоу вошли российский детектив «Консультант», драматический мини-сериал «Большая маленькая ложь» с участием Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли и Александра Скарсгарда, долгожданный сезон «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Отметим, что у западных зрителей проект Тома Харди, напротив, совершенно не вызвал интереса. Рейтинги сериала буквально стремились к нулю.

По словам руководителя проекта «Кино Mail.Ru» Екатерины Староверовой, россияне предпочитают смотреть криминальные и мистические сериалы. Самыми популярными телешоу всех времен по-прежнему остаются «Шерлок», «Игра престолов», «Викинги», «Очень странные дела».