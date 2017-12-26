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Сирия: боевики ИГ в Даръа казнили человека за связи с ССА
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    Сирия: боевики ИГ в Даръа казнили человека за связи с ССА

    12:29  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:30  26 Декабря 2017
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    Сирия: боевики ИГ в Даръа казнили человека за связи с ССА

    Даръа, 26 декабря. Боевики «Исламского государства»1 устроили на юге Сирии показательную казнь члена конкурирующей группировки.

    Подконтрольное исламистам информационное агентство опубликовало доказательства казни молодого человека, которого боевики обвинили в связях с «умеренными» боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА). Палачом выступил представитель «Джейш Халид ибн аль-Валид» (группировка входит в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).

    Отмечается, что игиловцы враждуют с оппозиционными боевиками «Свободной сирийской армии» в восточной части провинции Даръа. Некоторое время назад «умеренные» потеснили боевиков «Халифата» и захватили несколько подконтрольных им населенных пунктов. Показательная казнь стала местью за неудачи на поле боя.

    Сирия: боевики ИГ в Даръа казнили человека за связи с ССА

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #даръа #сса
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