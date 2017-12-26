Сирия: боевики ИГ в Даръа казнили человека за связи с ССА

Даръа, 26 декабря. Боевики «Исламского государства»1 устроили на юге Сирии показательную казнь члена конкурирующей группировки.

Подконтрольное исламистам информационное агентство опубликовало доказательства казни молодого человека, которого боевики обвинили в связях с «умеренными» боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА). Палачом выступил представитель «Джейш Халид ибн аль-Валид» (группировка входит в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).

Отмечается, что игиловцы враждуют с оппозиционными боевиками «Свободной сирийской армии» в восточной части провинции Даръа. Некоторое время назад «умеренные» потеснили боевиков «Халифата» и захватили несколько подконтрольных им населенных пунктов. Показательная казнь стала местью за неудачи на поле боя.

1 Организация запрещена на территории РФ.