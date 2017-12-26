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Общество
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Россия
Выборы-2018: ЦИК озвучил новые данные о выдвижении кандидатов
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    Выборы-2018: ЦИК озвучил новые данные о выдвижении кандидатов

    12:28  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:28  26 Декабря 2017
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    Выборы-2018: ЦИК озвучил новые данные о выдвижении кандидатов

    Москва, 26 декабря. Двадцать партий уведомили ЦИК РФ о проведении съездов для выдвижения кандидатов в президенты России.

    «Из этих 20 партий 18 свои съезды провели», — уточнил член ЦИК Роман Шевченко.

    В частности, съезды проведут Демократической партии России» и «Народной партии». Кроме того, партия «РОТ Фронт» прислала уведомление на повторное проведение съезда 27 декабря, поскольку накануне она получили отказ в регистрации нарушения процедуры проведения съезда.

    Шевченко также сообщил, что уведомления в ЦИК поступили также от 25 самовыдвиженцев.

    Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #цик #выборы-2018
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