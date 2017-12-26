Выборы-2018: ЦИК озвучил новые данные о выдвижении кандидатов

Москва, 26 декабря. Двадцать партий уведомили ЦИК РФ о проведении съездов для выдвижения кандидатов в президенты России.

«Из этих 20 партий 18 свои съезды провели», — уточнил член ЦИК Роман Шевченко.

В частности, съезды проведут Демократической партии России» и «Народной партии». Кроме того, партия «РОТ Фронт» прислала уведомление на повторное проведение съезда 27 декабря, поскольку накануне она получили отказ в регистрации нарушения процедуры проведения съезда.

Шевченко также сообщил, что уведомления в ЦИК поступили также от 25 самовыдвиженцев.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.