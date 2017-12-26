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Общество
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Украина
Украинка призвала в прямом эфире к объединению с Россией
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    Украинка призвала в прямом эфире к объединению с Россией

    12:48  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:48  26 Декабря 2017
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    Украинка призвала в прямом эфире к объединению с Россией

    Киев, 26 декабря. В прямой эфир украинского телеканала NewsOne дозвонилась жительница Кривого Рога, которая призвала к воссоединению Украины с Россией. 

    Так, гостем эфира стал бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров. В студию дозвонилась телезрительница, которая представилась Людмилой Григорьевной и обратилась лично к чиновнику.

    «Не пора ли, Юрий Иванович, пересмотреть результаты референдума 91-го года, чтобы прекратить войну», — сказала телезрительница.

    По ее словам, в настоящее время украинцы переживают по поводу того, что вооруженный конфликт вслед за Донбассом распространится на всю Украину, после чего война будет по все стране.

    «Выход только один — объединиться снова с Россией», — выразила мнение жительница Кривого Рога.

    В свою очередь, данная инциатива была сразу же отвергнута Ехануровым. Он указал на то, что Украина теперь является независимой страной, и эту независимость страна оплатила кровью.

    «Что касается объединения с Россией — никакого объединения в принципе на ближайшие столетия не будет», — резюмировал Ехануров, передает издание «ПолитНавигатор».

    Напомним, ранее депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук заявил, что ситуация в Донбассе, если Украине удастся его вернуть, будет развиваться по непредсказуемому сценарию, которого в Киеве боятся — это будет «удар под дых».

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #донбасс #украина
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