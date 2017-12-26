На войне как на войне: украинский депутат «сдала» приходящих в Раду с оружием коллег

Киев, 26 декабря. Многие депутаты Верховной рады ходят на пленарные заседания в сессионный зал с огнестрельным оружием. Об этом рассказала народный депутат Рады Виктория Пташник.

Она отметила, что в последнее время в Раде плохо обстоят дела с безопасностью.

«Когда я вижу, что народные депутаты могут без препятствий пронести дымовую шашку, могут ее поджечь, никакой ответственности за это нет. Кстати, многие ходят с оружием на пленарные заседания», — пожаловалась Пташник, добавив, что депутаты неприкосновенны, и их нельзя обыскать.

Она уверяет, что сама видела, как депутаты носят с собой огнестрельное оружие, пишут украинские СМИ.

«Я думаю, что такая ситуация абсолютно недопустима. Если ты поджигаешь шашку, то где гарантия того, что завтра не начнется какая-то перестрелка», — опасается Пташник.

В начале октября этого года депутаты Рады устроили массовую драку из-за закона о реинтеграции Донбасса.