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Общество
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Украина
На войне как на войне: украинский депутат «сдала» приходящих в Раду с оружием коллег
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    На войне как на войне: украинский депутат «сдала» приходящих в Раду с оружием коллег

    12:25  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:25  26 Декабря 2017
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    На войне как на войне: украинский депутат «сдала» приходящих в Раду с оружием коллег

    Киев, 26 декабря. Многие депутаты Верховной рады ходят на пленарные заседания в сессионный зал с огнестрельным оружием. Об этом рассказала народный депутат Рады Виктория Пташник.

    Она отметила, что в последнее время в Раде плохо обстоят дела с безопасностью.

    «Когда я вижу, что народные депутаты могут без препятствий пронести дымовую шашку, могут ее поджечь, никакой ответственности за это нет. Кстати, многие ходят с оружием на пленарные заседания», — пожаловалась Пташник, добавив, что депутаты неприкосновенны, и их нельзя обыскать.

    На войне как на войне: украинский депутат «сдала» приходящих в Раду с оружием коллег

    Она уверяет, что сама видела, как депутаты носят с собой огнестрельное оружие, пишут украинские СМИ.

    «Я думаю, что такая ситуация абсолютно недопустима. Если ты поджигаешь шашку, то где гарантия того, что завтра не начнется какая-то перестрелка», — опасается Пташник.

    В начале октября этого года депутаты Рады устроили массовую драку из-за закона о реинтеграции Донбасса.

    Автор: Дана Балан
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    #безопасность #киев #украина #депутаты #пташник
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