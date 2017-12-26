Ракка: в квартале Аль-Машлаб снова появилось электричество

Ракка, 26 декабря. В полуразрушенном городе Ракка продолжаются восстановительные работы.

Местные источники в населенном пункте Ракка сообщают, что в городе полным ходом идут восстановительные работы. Горожане не остаются в стороне и помогают властям и строителям возрождать из руин административный центр провинции. В различных районах города массово открываются цехи по производству кирпича, который сейчас стал основным строительным материалом.

В одном из кварталов Аль-Машлаб удалось восстановить линии электропередач, и в домах снова появился свет.

Почти четыре года Ракка была неофициальной столицей террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В октябре 2017 года курдскому альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF) удалось полностью освободить город от террористов, однако постоянные бомбардировки ВВС международной коалиции во главе с США оставили около 80 процентов населенного пункта в руинах.

1 Организация запрещена на территории РФ.