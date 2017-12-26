Шойгу обозначил приоритеты для Вооруженных сил России

Москва, 26 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетами для Вооруженных сил РФ в ближайшей перспективе станет развитие военной инфраструктуры у западных границ России и в Арктике.

«Но и, конечно, есть серьезные поручения (президента России Владимира Путина) по освоению отдельных регионов, — сказал генерал армии в ходе селекторного совещания. — В данном случае, я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ».

Шойгу также указал на то, что в данном направлении было проделано много работы, связанной с размещением соединений.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ сообщил, что три ракетных полка завершили перевооружение на комплексы «Ярс» в 2017 году.