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Общество
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Россия
Шойгу обозначил приоритеты для Вооруженных сил России
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    Шойгу обозначил приоритеты для Вооруженных сил России

    12:06  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  26 Декабря 2017
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    Шойгу обозначил приоритеты для Вооруженных сил России

    Москва, 26 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетами для Вооруженных сил РФ в ближайшей перспективе станет развитие военной инфраструктуры у западных границ России и в Арктике.

    «Но и, конечно, есть серьезные поручения (президента России Владимира Путина) по освоению отдельных регионов, — сказал генерал армии в ходе селекторного совещания. — В данном случае, я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ».

    Шойгу также указал на то, что в данном направлении было проделано много работы, связанной с размещением соединений.

    Напомним, ранее глава Минобороны РФ сообщил, что три ракетных полка завершили перевооружение на комплексы «Ярс» в 2017 году.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #арктика #шойгу
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