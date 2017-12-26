Москва рассчитывает, что оппозиция Сирии откажется от заявления об уходе Асада

Москва, 26 декабря. Россия рассчитывает, что оппозиция Сирии откажется от заявления по итогам «Эр-Рияда-2» об уходе президента САР Башара Асада до начала выборов. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В конце ноября в столице Саудовской Аравии прошла конференция объединенной сирийской оппозиции, в ходе которой была создана делегация переговорщиков с участием представителей «эр-риядской», «московской» и «каирской» платформ, независимых делегатов.

Участники приняли коммюнике с требованием об уходе президента Сирии Башара Асада со своего поста. В российской внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что сирийская оппозиция откажется от этого заявления.

«Мы рассчитываем, конечно», — сказал замглавы МИД России Михаил Богданов, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что восьмой раунд межсирийских переговоров на площадке Женевы назвали безрезультатными, поскольку Дамаск рассматривает требование оппозиции как препятствие для диалога. Михаил Богданов добавил, что выдвигать предварительные условия не стоит.

«Такие провокационные заявления перед началом переговоров о том, что цель — ликвидировать партнера по переговорам, абсолютно неконструктивны и не могут привести к хорошим результатам», — добавил высокопоставленный российский дипломат.

Напомним, ранее Богданов прокомментировал нахождение американских сил в Сирии, назвав все оправдания Вашингтона неприемлемыми. Он отметил, что основание для присутствия есть у военных Турции, поскольку речь идет о соглашениях Астаны о зонах деэскалации и обеспечении безопасности в указанных регионах.