Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Москва, 26 декабря. Совет Федерации РФ во вторник одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Согласно закону, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне 85% от величины прожиточного минимума. Таким образом, МРОТ составит 9 489 рублей.

С 1 января 2019 года МРОТ всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению минимального размера оплаты труда.

Сведения о величине прожиточного минимума будут публиковаться ежеквартально на официальном сайте уполномоченного ведомства.

Отмечается, что принятые меры направлены на преодоление бедности в РФ.

Напомним, в середине декабря Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на то, что минимальный размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом в ближайшие два года.