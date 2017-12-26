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Общество
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Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
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    Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

    11:57  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:57  26 Декабря 2017
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    Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

    Москва, 26 декабря. Совет Федерации РФ во вторник одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

    Согласно закону, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне 85% от величины прожиточного минимума. Таким образом, МРОТ составит 9 489 рублей.

    С 1 января 2019 года МРОТ всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению минимального размера оплаты труда.

    Сведения о величине прожиточного минимума будут публиковаться ежеквартально на официальном сайте уполномоченного ведомства.

    Отмечается, что принятые меры направлены на преодоление бедности в РФ.

    Напомним, в середине декабря Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на то, что минимальный размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом в ближайшие два года.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #прожиточный минимум #мрот
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