Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за вербовку террористов

Москва, 26 декабря. Совет Федерации одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов.

Новый закон повышает ответственность за финансирование боевиков, а также за склонение, вербовку и иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьей о терроризме. Теперь эти деяния караются тюремным заключением на срок от 8 до 20 лет со штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Кроме того, по данной статье предусмотрено пожизненное заключение.

По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, создание негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов является одной из целей нового закона.

Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил ТАСС, что новые поправки устраняют пробелы в системной борьбе с терроризмом, отмечая важную роль вербовщика террористов в преступной деятельности.

Напомним, что до ужесточения закона высшая мера наказания для вербовщика составляла 10 лет заключения.